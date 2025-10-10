5 λόγοι που δεν πρέπει να χάσεις το Sneakerness Athens 2025
Το Sneakerness Athens επιστρέφει δυναμικά την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, φέρνοντας μαζί του μια γιορτή urban κουλτούρας που συνδυάζει sneakers, μουσική, αθλητισμό και δημιουργικότητα.
10 - 11 - 12 Οκτωβρίου ΓΗΠΕΔΟ TAE KWON DO - Η προπώληση συνεχίζεται σε more.com & sneakerness.gr
Ακολουθούν οι 5 βασικοί λόγοι που δεν πρέπει να το χάσεις:
1. Συναυλίες & DJ sets
2. Συλλεκτικά sneakers
3. Skateboarding
Το φεστιβάλ φιλοξενεί το 3ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Skateboarding,με rails και ramps που δίνουν χώρο για εντυπωσιακά tricks. Κορυφαίοι skaters από όλη την Ελλάδα θα δώσουν το παρόν, προσφέροντας θέαμα και έμπνευση σε κάθε επισκέπτη.
Το street basketball ζωντανεύει με 12 ομάδες να αγωνίζονται σε group games και knockout φάσεις, δημιουργώντας NBA street vibes. Οι fans μπορούν να συμμετάσχουν σε 3 points challenge, clutch challenge και να διεκδικήσουν μοναδικά έπαθλα από το PAMESTOIXIMA και την DAYS, ενώ το Hood Kicks σε συνεργασία με τον content creator Αντώνη Καλαγκάτση θα παρουσιάσουν το King of The Court (αγώνες μπάσκετ 1vs1). Μια action-packed εμπειρία που συνδυάζει αθλητισμό και διασκέδαση.
Το Sneakerness Athens δεν είναι μόνο θέαμα – είναι εμπειρία για όλους. To μενού για τους επισκέπτες περιλαμβάνει το εντυπωσιακό McLaren Formula 1 Team - Simulator Experience Zone, interactive games, airbrush tattoos, sneaker customisations, photo booths, creative workshops, διαγωνισμούς, sneaker battles, επιδείξεις καλλισθενικής, sneaker challenges, quizzes και πολλά άλλα experiences που δημιουργούν αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
Το Sneakerness Athens 2025 είναι το απόλυτο σημείο συνάντησης για τη street κουλτούρα στην Ελλάδα - μια εμπειρία που συνδυάζει sneakers, μουσική, αθλητισμό και δημιουργικότητα σε ένα μοναδικό urban πάρτι.
Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, Π. Φάληρο
10 – 12 Οκτωβρίου 2025