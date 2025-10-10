Ομάδες

Ο Παναθηναϊκός απάντησε σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»
Οnsports Τeam 10 Οκτωβρίου 2025, 14:35
EUROLEAGUE

Ο Παναθηναϊκός απάντησε σε Ντόντσιτς: «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας»

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αποθέωσε την ατμόσφαιρα που επικρατεί στην έδρα του Παναθηναϊκού και οι «πράσινοι» απάντησαν άμεσα στον άσο των Λος Άντζελες Λέικερς.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Λούκα Ντόντσιτς μίλησε, μεταξύ άλλων, για την πιο «καυτή» έδρα που έχει αγωνιστεί στην μυθική καριέρα του.

Και εκείνος χωρίς δεύτερη σκέψη απάντησε την έδρα του Παναθηναϊκού, αποθεώνοντας με τον τρόπο αυτό τόσο τους φιλάθλους των «πράσινων» όσο και όλο τον οργανισμό στο σύνολό του.

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε αναπάντητο το απίστευτο αυτό σχόλιο και τόνισε, μέσω social media πως «Ανυπομονούμε να σε καλωσορίσουμε σπίτι μας». 

Αναλυτικά η απάντηση του Παναθηναϊκού:



