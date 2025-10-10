Ομάδες

Koumkan: Μητροπολιτική διάθεση και εκλεπτυσμένες γεύσεις σε ένα Grand Hotel Bar στο Κεφαλάρι
Οnsports Τeam 10 Οκτωβρίου 2025, 14:16
Koumkan: Μητροπολιτική διάθεση και εκλεπτυσμένες γεύσεις σε ένα Grand Hotel Bar στο Κεφαλάρι

The Food Tour: Η περιήγηση της Σαμάνθας Αποστολοπούλου και της Νέλλης Καλαμαρά στα εστιατόρια της Αθήνας συνεχίζεται. Αυτή τη φορά βρεθήκαμε στο Koumkan στο Κεφαλάρι για εμπειρίες μητροπολιτικού κοσμοπολιτισμού.

Γράφει η Νέλλη Καλαμαρά

Το Koumkan Athens προσγειώθηκε στην καρδιά των βορείων προαστίων σχεδόν πριν έναν χρόνο, φέρνοντας μαζί μία νέα και εξαιρετικά κομψή πρόταση, εφάμιλλη των Grand Hotel Bars που συναντούμε στις μεγαλύτερες μητροπόλεις του κόσμου. Έτσι μετά το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη, το Χονγκ Κονγκ, επιτέλους και η Αθήνα απέκτησε ένα αυθεντικά glam venue, όπου design, μουσική, ποτό και φαγητό συνηγορούν σε μία απροσποίητα κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα για εξόδους με αίγλη και εκλεπτυσμένη διασκέδαση.

