Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ανεπιθύμητη η Χάποελ στην Ισπανία – Η Μπαρτσελόνα δεν της παραχώρησε το γήπεδο για προπόνηση
Onsports Team 10 Οκτωβρίου 2025, 15:24
ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανεπιθύμητη η Χάποελ στην Ισπανία – Η Μπαρτσελόνα δεν της παραχώρησε το γήπεδο για προπόνηση

Η πολιτική έχει εμπλακεί για τα καλά στον αθλητισμό, με την Μπαρτσελόνα να αρνείται στην Χάποελ Ιερουσαλήμ να προπονηθεί στο «Παλαού Μπλαουγκράνα», ενώ στη Μανρέσα το κλίμα είναι τεταμένο.

Στο EuroCup η Μανρέσα φιλοξενεί την Χάποελ Ιερουσαλήμ στις 15/10. Ένας αγώνας που ξεφεύγει απ’ τα αθλητικά πλαίσια, όπως φαίνεται από την αντιμετώπιση που έχει η ομάδα του Ισραήλ. Όπως ανέφερε το RAC1, οι αντιδράσεις είναι έντονες και άκρως αρνητικές προς την φιλοξενούμενη ομάδα.

Η Μπαρτσελόνα αρνήθηκε να παραχωρήσει το «Παλάου Μπλαουγκράνα» στην Χάποελ, η οποία το ζήτησε για ένα χαλάρωμα πρωινό. Οι Ισραηλινοί αναζητούν άλλη λύση μετά την άρνηση στο αίτημά τους.

Από την άλλη, στην Μανρέσα τόσο οι τοπικές αρχές όσο και οι φίλαθλοι είναι αρνητικοί στο ενδεχόμενο παρουσίας της Χάποελ στην πόλη. Μάλιστα ήδη κυκλοφορούν φήμες για συγκεντρώσεις έξω απ’ το γήπεδο πριν τον αγώνα.

Οι ισπανικές αρχές είναι ήδη σε επιφυλακή, καθώς φοβούνται πως θα υπάρξουν έντονες αντιδράσεις. Παράλληλα, εκείνες τις μέρες υπάρχουν άλλες δύο επισκέψεις ισραηλινών ομάδων στη χώρα. Της Μπνέι Ερτζλίγια και της Χάποελ Τελ Αβίβ για τα ματς με Τενερίφη και Βαλένθια αντίστοιχα.

 



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: «Δένει» Τσικίνιο και Ελ Κααμπί μετά τη συμφωνία με Κοστίνια
1 λεπτό πριν Ολυμπιακός: «Δένει» Τσικίνιο και Ελ Κααμπί μετά τη συμφωνία με Κοστίνια
EUROLEAGUE
EuroLeague: «Προτείναμε συνεργασία σε NBA και FIBA, δεν έχουμε λάβει απάντηση»
50 λεπτά πριν EuroLeague: «Προτείναμε συνεργασία σε NBA και FIBA, δεν έχουμε λάβει απάντηση»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Στο απουσιολόγιο και ο Μπόκος
1 ώρα πριν Παναθηναϊκός: Στο απουσιολόγιο και ο Μπόκος
ΜΠΑΣΚΕΤ
Ανεπιθύμητη η Χάποελ στην Ισπανία – Η Μπαρτσελόνα δεν της παραχώρησε το γήπεδο για προπόνηση
2 ώρες πριν Ανεπιθύμητη η Χάποελ στην Ισπανία – Η Μπαρτσελόνα δεν της παραχώρησε το γήπεδο για προπόνηση
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved