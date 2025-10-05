Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: Ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν και Πόρτο - Μπενφίκα | Όλες οι μεταδόσεις

Onsports Team

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζεται η δράση τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Την Κυριακή (05/10) το πρόγραμμα είναι και πάλι πλούσιο και από τις αναμετρήσεις της ημέρας ξεχωρίζει το ντέρμπι Γιουβέντους - Μίλαν στην Ιταλία και το Πόρτο - Μπενφίκα στην Πορτογαλία.

Στην Premier League απομένουν πέντε αναμετρήσεις για την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής, με δύο εξ αυτών να ξεχωρίζουν. Η Νιούκαστλ υποδέχεται στις 16:00 τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε ένα παιχνίδι που παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς οι «καρακάξες» θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους απέναντι σε μια μαχητική ομάδα. Αργότερα, στις 18:30, η Μάντσεστερ Σίτι δοκιμάζεται στην έδρα της Μπρέντφορντ, ψάχνοντας αντίδραση μετά τις πρόσφατες απώλειες, την ώρα που οι γηπεδούχοι θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να προκαλέσουν νέα «ζημιά» στους πρωταθλητές.

Στην Ισπανία και τη La Liga, η δράση κορυφώνεται με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις. Στις 17:15 η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα φιλοξενεί τη Μπαρτσελόνα, σε ένα ματς που θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime, με τους Καταλανούς να θέλουν το τρίποντο για να μείνουν κοντά στην κορυφή και τους Ανδαλουσιανούς να ψάχνουν αντίδραση μετά τις πρόσφατες αποτυχίες. Το βράδυ στις 22:00 η Θέλτα, η οποία νίκησε τον ΠΑΟΚ την Πέμπτη στην Ευρώπη, υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης, που βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα και θέλει να συνεχίσει τις νίκες στο πρωτάθλημα.

Στην Ιταλία, η Serie A προσφέρει ντέρμπι και παραδοσιακές αναμετρήσεις με ελληνικό χρώμα. Στις 16:00 η Φιορεντίνα αντιμετωπίζει τη Ρόμα του Κώστα Τσιμίκα, με τους «βιόλα» να επιδιώκουν ένα σημαντικό αποτέλεσμα απέναντι στους «τζιαλορόσι» που αναζητούν σταθερότητα. Στις 19:00 η πρωταθλήτρια Νάπολι υποδέχεται τη Τζένοα του Πάτρικ Βιεϊρά στο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα», θέλοντας να διατηρηθεί σε τροχιά κορυφής. Το μεγαλύτερο παιχνίδι της ημέρας διεξάγεται στις 21:45 στο Τορίνο, εκεί όπου η Γιουβέντους υποδέχεται τη Μίλαν σε ένα παραδοσιακό ιταλικό ντέρμπι με υψηλή βαθμολογική σημασία.

Στην Πορτογαλία, η Ρίο Άβε του Έλληνα προπονητή Σωτήρη Συλαϊδόπουλου αντιμετωπίζει στις 19:30 την Τοντέλα, με στόχο μια νίκη που θα της δώσει ώθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με το μεγάλο πορτογαλικό ντέρμπι, όπου η Μπενφίκα του Ζοζέ Μουρίνιο φιλοξενείται από την πρωτοπόρο Πόρτο του Φαριόλι στο «Ντραγκάο», στις 23:15. Μια αναμέτρηση με πολλές προεκτάσεις και πιθανή επίδραση στη μάχη του τίτλου.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα: