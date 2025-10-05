Πέθανε ο πατέρας του Γιάννη Καλιτζάκη, Ιωσήφ – Υπήρξε τερματοφύλακας του Πανελευσινιακού

Onsports Team

Σε ηλικία 95 ετών άφησε την τελευταία του πνοή ο Ιωσήφ Καλιτζάκης, παλαίμαχος τερματοφύλακας – Γιος του ο Γιάννης Καλιτζάκης με μεγάλη καριέρα στον Παναθηναϊκό και την Εθνική ομάδα.

Βαρύ πένθος για τον Γιάννη Καλιτζάκη. Ο παλαίμαχος άσος του Παναθηναϊκού (πέρασε και από την ΑΕΚ) και της Εθνικής Ελλάδας, «έχασε» τον πατέρα του. Ο Ιωσήφ Καλιτζάκης πέθανε σε ηλικία 95 ετών, όπως ανακοίνωσε ο «νίντζα» του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Υπήρξε κι αυτός ποδοσφαιριστής, καθώς αγωνιζόταν στον Πανελευσινιακό στη θέση του τερματοφύλακα.

Ο Γιάννης Καλιτζάκης που πλέον είναι προπονητής των Αμπελακίων και υπεύθυνος ακαδημιών του ΑΟΤ, έγραψε στα social media:

«Πέταξες για τελευταία φορά! Καλό ταξίδι πατέρα…».