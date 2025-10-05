Ομάδες

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν
Onsports Team 05 Οκτωβρίου 2025, 05:07
Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός – Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Για πρώτη φορά φέτος, διατίθεται στη χώρα μας και το ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών

Ξεκίνησε ο αντιγριπικός εμβολιασμός, όπως προβλέπει η σχετική εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας με τη χορήγηση των εμβολίων να γίνεται ήδη στα φαρμακεία χωρίς ιατρική συνταγή, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά φέτος, διατίθεται στην Ελλάδα και το ρινικό εμβόλιο κατά της γρίπης, ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας από 2 έως 5 ετών. Ωστόσο, υπάρχουν αντενδείξεις για τη χορήγησή του, καθώς δεν πρέπει να χορηγείται σε εγκύους, παιδιά με ιστορικό βρογχικού άσθματος, ανοσοκατασταλμένα άτομα ή σε όσους έχουν παρουσιάσει αλλεργικές αντιδράσεις (αναφυλαξία).

Ποιοι πρέπει να εμβολιαστούν

Βάσει της εγκυκλίου που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι διαφορετικά αντιγριπικά εμβόλια διαθέσιμα στη χώρα. Δύο εξ αυτών είναι ενισχυμένα και προορίζονται για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω. Ο εμβολιασμός συστήνεται και δεν είναι υποχρεωτικός.

Οι ομάδες για τις οποίες ο εμβολιασμός κρίνεται απαραίτητος περιλαμβάνουν:

Άτομα άνω των 60 ετών

Βρέφη και παιδιά από 6 μηνών έως 5 ετών

Ασθενείς με χρόνια νοσήματα

Έγκυες γυναίκες

Άτομα με παχυσαρκία

Επαγγελματίες υγείας

Φιλοξενούμενους και εργαζομένους σε δομές μεταναστών και προσφύγων

Άστεγους

Όσους έρχονται σε τακτική επαφή με ζώα υψηλού κινδύνου

 



