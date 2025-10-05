Super League: Ντέρμπι ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός στην Τούμπα, δύσκολες αποστολές για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ

Onsports Team

Σήμερα το… κυρίως πιάτο της 6ης αγωνιστικής, με πιθανές ανακατατάξεις στην κορυφή λόγω του μεγάλου αγώνα της Θεσσαλονίκης, με τον ΠΑΟΚ να φιλοξενεί τον Ολυμπιακό.

Η μέρα για το δεύτερο ντέρμπι της σεζόν, έφτασε. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί τον Ολυμπιακό για την 6η αγωνιστική της Super League. Ένα ματς που δεδομένα θα φέρει διαφοροποιήσεις στις πρώτες θέσεις. Καθώς πέρα απ’ τους «μονομάχους» της Τούμπας, περιμένουν να εκμεταλλευτούν το όποιο αποτέλεσμα ΑΕΚ και Παναθηναϊκός. Αν κάνουν το καθήκον τους με Κηφισιά και Ατρόμητο αντίστοιχα.

Το ματς της Τούμπας βρίσκει τους δύο αντιπάλους με διαφορετική ψυχολογία. Ο ΠΑΟΚ έχει… ξεχάσει τι θα πει νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη, την ώρα που ο Ολυμπιακός παρά την ήττα του με την Άρσεναλ είχε καλή παρουσία και διατήρησε την αυτοπεποίθησή του.

Οι γηπεδούχοι δεν θα έχουν Τσάλοφ και Πέλκα, ενώ για τους φιλοξενούμενους δεν υπολογίζονται Ρέτσος, Στρεφέτσα, Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ.

Στο Περιστέρι η ΑΕΚ φιλοξενείται από την Κηφισιά. Επικίνδυνη έξοδος για την Ένωση που θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ήττα κόντρα στην Τσέλιε. Κυρίως, όμως, ψάχνει τη νίκη που θα την κάνει να βγει κερδισμένη όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα στην Τούμπα.

Στη Λεωφόρο κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο. «Σοκαρισμένος» ακόμη από την ήττα με την Γκόου Αχεντ Ιγκλς. Το «τριφύλλι» έχει τεράστια ανάγκη την επικράτηση, για να «ροκανίσει» την απόστασή του από τις κορυφαίες θέσεις, ανάλογα και με το ματς της Τούμπας.

Στη Λιβαδειά, ο Λεβαδειακός φιλοξενεί τον Παναιτωλικό. Σε ματς όπου οι γηπεδούχοι θέλουν τη νίκη που θα τους ανεβάσει στην 4η θέση, ενώ οι Αγρινιώτες να συνεχίσουν την καλή τους παρουσία μακριά απ’ την έδρα τους.

SUPER LEAGUE – 6η αγωνιστική



Πανσερραϊκός – Asteras Aktor 2-1

ΟΦΗ – Άρης 3-0

ΑΕΛ – Βόλος 2-5

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός Novasports 2

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος Cosmote Sport 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 13

ΑΕΚ 13

ΠΑΟΚ 11

Άρης 10 -6αγ.

Βόλος 9 -6αγ.

Λεβαδειακός 7

Κηφισιά 7

ΟΦΗ 6 -5αγ.

Παναθηναϊκός 5 -4αγ.

Ατρόμητος 5

Πανσερραϊκός 5 -6αγ.

ΑΕΛ 4 -6αγ.

Παναιτωλικός 4

Asteras Aktor 2 -6αγ.