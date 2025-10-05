Φλικ: «Ο Γιαμάλ δεν είναι καλά...»

Οnsports team

Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να απομακρύνει το ενδεχόμενο συμμετοχής του 18χρονου Ισπανού σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό (21/10-19:45), στην League phase Champions League.

Η Μπαρτσελόνα ενημέρωσε, ότι ο Γιαμάλ, αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον προσαγωγό, μετά το ματς του Champions League με την Παρί Σεν Ζερμέν και υπολογίζεται να μείνει 2-3 εβδομάδες εκτός δράσης, με συνέπεια να αποκλειστεί αμέσως και από την εθνική Ισπανίας, όπου είχε κληθεί. «Ένιωθε καλά. Αν δεν ήταν, δεν θα είχε παίξει εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν. Μίλησα μαζί του. Σήμερα είναι καλύτερα, αλλά δεν είναι καλά», είπε ο Γερμανός προπονητής της Μπαρτσελόνα στους δημοσιογράφους.

«Μίλησα μαζί του σήμερα το πρωί. Μιλήσαμε. Και του είπαμε πώς μπορούμε να τον βοηθήσουμε. Όλοι γνωρίζουν την ποιότητά του, αλλά είναι δική μου ευθύνη για τον χρόνο παιχνιδιού που θα του δώσω όταν επιστρέψει. Και θα το κάνω. Αν οι παίκτες δεν είναι στο 100%, επικεντρώνονται στα δυνατά τους σημεία και είναι απίστευτος με την μπάλα, αλλά πρέπει επίσης να είσαι καλός και εκτός μπάλας. Πρέπει να διαχειρίζεσαι καλά τον χρόνο παιχνιδιού σου», τόνισε και συνέχισε: «Δεν ξέρουμε πότε θα επιστρέψει... με αυτόν τον τραυματισμό, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι μυϊκός τραυματισμός. Δεν ξέρουμε αν θα επιστρέψει σε δύο, τρεις ή τέσσερις εβδομάδες. Δεν ξέρω αν θα επιστρέψει για το Clásico. Πρέπει να διαχειριστούμε τον χρόνο παιχνιδιού του. Θα συνεργαστεί με την ομάδα αποκατάστασης. Θα το πάει βήμα βήμα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.»