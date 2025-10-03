Εθνική Γερμανίας: Με αρκετές αλλαγές η αποστολή

Onsports Team

Ο προπονητής της Γερμανίας, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, έκανε έξι αλλαγές στην 24μελή ομάδα του για τους δύο αγώνες προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου τον Οκτώβριο, ανακαλώντας τον κεντρικό αμυντικό Νίκο Σλότερμπεκ και αφήνοντας εκτός τον επιθετικό Νίκλας Φίλκρουγκ.



Πλέον, 12η στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA η Γερμανία θα αντιμετωπίσει το Λουξεμβούργο στις 10 Οκτωβρίου και στη συνέχεια τη Βόρεια Ιρλανδία στο Μπέλφαστ τρεις ημέρες αργότερα, οφείλοντας να ανακάμψει από τις απογοητευτικές εμφανίσεις.

Μετά την ήττα με 2-0 από τη Σλοβακία, η «Μάνσαφτ» χρειάστηκε μια ώθηση στο τέλος του αγώνα για να νικήσει τη Βόρεια Ιρλανδία με 3-1 στην Κολωνία, στις αρχές Σεπτεμβρίου.

Η αποστολή της Γερμανίας:

Τερματοφύλακες: Όλιβερ Μπάουμαν (Χόφενχαϊμ), Φιν Ντάμεν (Άουγκσμπουργκ), Αλεξάντερ Νούμπελ (Στουτγάρδη)

Αμυντικοί: Ρόμπερτ Άντριχ (Μπάγερ Λεβερκούζεν), Βάλντεμαρ Άντον (Μπορούσια Ντόρτμουντ), Ρίντλε Μπάκου (Λειψία), Ναθάνιελ Μπράουν (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Ρόμπιν Κοχ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Νταβίντ Ράουμ (Λειψία), Νίκο Σλότερμπεκ (Μπορούσια Ντόρτμουντ)

Μέσοι: Καρίμ Αντεγιέμι (Μπορούσια Ντόρτμουντ), Ναντιέμ Αμίρι (Μάιντς), Σερζ Γκνάμπρι (Μπάγερν Μονάχου), Λέον Γκορέτσκα (Μπάγερν Μονάχου), Τζόσουα Κίμιτς (Μπάγερν Μονάχου), Τζέιμι Λέβελινγκ (Στουτγάρδη), Φέλιξ Ενμέτσα (Μπορούσια Ντόρτμουντ), Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς (Μπάγερν Μονάχου), Άντζελο Στίλερ (Στουτγάρδη), Φλόριαν Βιρτς (Λίβερπουλ)

Επιθετικοί: Μαξιμίλιαν Μπάιερ (Μπορούσια Ντόρτμουντ), Τζόναθαν Μπούρκαρντ (Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Νικ Βολτεμάντε (Νιούκαστλ)