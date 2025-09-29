Διηπειρωτικό Κύπελλο: Στην Ντόχα στις 17 Δεκεμβρίου ο τελικός

Onsports Team

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα είναι η μία ομάδα του μεγάλου αγώνα – Πώς θα προκύψει ο αντίπαλός της.

Η Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει στις 17 Δεκεμβρίου 2025, στην Ντόχα, τον πρώτο της τελικό Διηπειρωτικού Κυπέλλου, όπως ανακοινώθηκε από την FIFA. Στη νέα μορφή του διεθνούς τουρνουά, που διεξάγεται με την συμμετοχή των ηπειρωτικών πρωταθλητών, οι κάτοχοι του ευρωπαϊκού Champions League έχουν προκριθεί απ΄ ευθείας στον τελικό.

Ο αντίπαλος της Παρί Σεν Ζερμέν θα προκύψει στις 13 Δεκεμβρίου από τον τελικό πλέι οφ, που ονομάζεται Challenger Cup, μεταξύ της Πίραμιντς από την Αίγυπτο, πρωταθλήτριας Αφρικής και νικήτριας των προηγούμενων πλέι οφ και του νικητή του αγώνα μεταξύ της μεξικανικής Κρουζ Αζούλ, πρωταθλήτριας Κεντρικής, Βόρειας Αμερικής και Καραϊβικής και της νικήτριας του Κόπα Λιμπερταδόρες.

Η διοργάνωση της Νότιας Αμερικής βρίσκεται στην ημιτελική φάση, με αντιπάλους την LDU Κίτο από τον Ισημερινό και την βραζιλιάνικη, Παλμέιρας από την μία πλευρά και την Ρασίνγκ από την Αργεντινή εναντίον της Φλαμένγκο από την Βραζιλία από την άλλη. Οι δύο αγώνες του Διηπειρωτικού Κυπέλλου που καθορίζουν τον άλλο φιναλίστ, δηλαδή ο αγώνας της Αμερικής και στην συνέχεια ο ημιτελικός μεταξύ του νικητή και της Πίραμιντς, θα διεξαχθούν επίσης στη Ντόχα, όπως ανακοινώθηκε από την FIFA.

Το πρόγραμμα:

Πρώτος γύρος

Πίραμιντς (Αίγυπτος)-Οκλαντ (Νέα Ζηλανδία) 3-0

Δεύτερος γύρος

Πίραμιντς-Αλ Αχλί (Σαουδική Αραβία) 3-1

Κρουζ Αζούλ (Μεξικό)-Πρωταθλητής CONMEBOL (M3)

Κύπελλο Challenger

Πίραμιντς-Νικητής M3

Τελικός

Παρί ΣΖ (Γαλλία)-Νικητής Challenge Cup