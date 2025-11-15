Ομάδες

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Πιάστηκαν στα χέρια παίκτριες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 20:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ποδόσφαιρο Γυναικών: Πιάστηκαν στα χέρια παίκτριες ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Ξέφυγε η κατάσταση στο ντέρμπι της Women’s Football League, με γενικευμένη σύρραξη στον αγωνιστικό χώρο λίγο πριν το τέλος του ματς.

Η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου γυναικών. Όμως πέρα από το τελικό 2-1, το ματς είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας μεγάλης αναμέτρησης. Ακόμη και στα νεύρα που δυστυχώς ξέφυγαν λίγο πριν το τέλος.

Συγκεκριμένα στο 86’, όταν και υπήρξε σύρραξη ανάμεσα στις παίκτριες των δύο ομάδων. Μια μονομαχία στη μεσαία γραμμή, έγινε η αιτία να πιαστούν στα χέρια οι παίκτριες και η κατάσταση ξέφυγε.

Τα νεύρα ήταν τεντωμένα και ευτυχώς υπήρξε η παρέμβαση από τις ψυχραιμότερες για να ηρεμήσει η κατάσταση.

Δείτε τη στιγμή της έντασης:

 



