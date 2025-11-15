Ο Σενγκούν αποθέωσε Εργκίν Αταμάν

Onsports Team

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR αναγνωρίστηκε από τον σέντερ των Ρόκετς, αναφορικά με την αυτοπεποίθηση που του έδωσε στο παιχνίδι του.

Ο Εργκίν Αταμάν πριν αρχίσει η σεζόν με τον Παναθηναϊκό AKTOR, έφτασε στη 2η θέση της Ευρώπης με την Εθνική Τουρκίας. Παίζοντας εξαιρετικό μπάσκετ και έχοντας για αστέρι τον Αλπερέν Σενγκούν. Ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς σε δηλώσεις που έκανε, αποθέωσε τον κόουτς των «πράσινων».

Αιτία είναι η κατακόρυφη άνοδος στο ποσοστό του στο τρίποντο, όπου πλέον έχει 45,6%, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν στο 23,3%.

Μετά το ματς με τους Μπλέιζερς, ο Σενγκούν θέλησε να ευχαριστήσει τον προπονητή του Παναθηναϊκού AKTOR για την αυτοπεποίθηση που του έδωσε στο σουτ.

«Προφανώς δούλεψα πολύ το καλοκαίρι. Ήταν κι ο Καμ (σ.σ. Χότζες, βοηθός προπονητής των Ρόκετς) από κοντά. Είχα κι ένα Σέρβο προπονητή, τον Τζόρτζε. Δουλέψαμε μαζί τα πάντα, από το στυλ μου μέχρι ό,τι άλλο υπάρχει. Δουλέψαμε όλο το καλοκαίρι.

Το πιο σημαντικό ήταν πως μπόρεσα να το δουλέψω και να τεστάρω στην εθνική ομάδα. Οι συμπαίκτες στην εθνική με βοήθησαν να χτίσω αυτοπεποίθηση, το ίδιο κι ο Εργκίν Αταμάν. Όταν δε σούταρα πολύ, ερχόταν και μου έλεγε να σουτάρω περισσότερο. Όλα αυτά ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή μου. Ξέρω πως μπορώ να σουτάρω κι ήταν θέμα αυτοπεποίθησης για να σουτάρω με συνέπεια. Αυτό κάνω τώρα».