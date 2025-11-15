Και επίσημα το MotoGP στην Ταϊλάνδη έως και το 2031

Onsports Team

Το γκραν πρι της Ταϊλάνδης αποτελεί μέρος του αγωνιστικού προγράμματος του MotoGP από το 2018, όταν διοργανώθηκε για πρώτη φορά, ενώ η νέα συμφωνία επεκτείνει το συμβόλαιο που είχε ισχύ έως το 2027.



Εκπρόσωπος Τύπου της κυβέρνησης της Ταϊλάνδης δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε έναν προϋπολογισμό 3,9 δισεκατομμυρίων μπατ (ήτοι περίπου 103,86 εκατ. ευρώ) για τη φιλοξενία του αγώνα κατά τη διάρκεια αυτής της πενταετούς περιόδου.



«Το γκραν πρι της Ταϊλάνδης έχει εξελιχθεί σε μια ολοένα και πιο σημαντική, και εντυπωσιακή, εκδήλωση» τονίζει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος του MotoGP, Καρμέλο Εθπελέτα, και προσθέτει: «Η Ταϊλάνδη και η νοτιοανατολική Ασία είναι "κλειδί" για το MotoGP. Το άθλημά μας είναι ήδη δημοφιλές με ένα σημαντικό κοινό και υπάρχουν ακόμη πολλές δυνατότητες για να αναπτυχθούμε ακόμη περισσότερο».



Υπενθυμίζεται ότι η Ταϊλάνδη διεκδικεί τη «φιλοξενία» και αγώνα της Φόρμουλα Ένα και γι' αυτό μέσα στο εφετινό καλοκαίρι το υπουργικό συμβούλιο της χώρας ενέκρινε την υποψηφιότητα για τη διεξαγωγή ενός γκραν πρι στους δρόμους της πρωτεύουσας Μπανγκόκ. Το σχετικό σχέδιο προβλέπει ότι η Φόρμουλα Ένα θα καλωσορίσει την Ταϊλάνδη στο καλαντάρι της από το 2028 με ένα αρχικό πενταετές συμβόλαιο και γι' αυτό το σκοπό το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε να διατεθούν περίπου 40 δισεκατομμύρια μπατ (περίπου 1,065 δισ. ευρώ) για την εν λόγω υποψηφιότητα.