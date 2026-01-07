Μπράγκα – Παναθηναϊκός 0-3: Οι φοβερές «πράσινες» έβαλαν πλώρη για τα προημιτελικά του Challenge Cup

SC BRAGA

Ο Παναθηναϊκός πήρε «καθαρό» διπλό (3-0 σετ) επί της Μπράγκα στην Πορτογαλία κι απέχει δύο σετ από την πρόκριση στα προημιτελικά του CEV Challenge Cup.

Το «τριφύλλι» συνέχισε τις εντυπωσιακές εμφανίσεις και με μεγάλη ανατροπή στο δεύτερο σετ έγινε το απόλυτο φαβορί για την πρόκριση.

Οι παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι έμειναν αήττητες για 15ο διαδοχικό παιχνίδι σε όλες τις διοργανώσεις και στον αγώνα ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (15 Ιανουαρίου) χρειάζονται δύο σετ για να πάρουν το εισιτήριο για τις «8» της διοργάνωσης.

Η Χέιλι Μπένετ με 22 πόντους εκτέλεσε την Μπράγκα, έχοντας άξιες συμπαραστάτριες την Μικάγια Γουάιτ και την Μόνικα Λαμπκόφσκα με 11 και 10 πόντους αντίστοιχα.

Η εξέλιξη του αγώνα

Στο πρώτο σετ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε ιδανικά και με άσσο της Παπαγεωργίου προηγήθηκε με 0-3. Η Μπράγκα κατάφερε να ισοφαρίσει και οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο πόντο μέχρι το 21-21. Έκτοτε ακολούθησαν δύο άουτ επιθέσεις της Μπράγκα και η Λαμπκόφσκα έκανε το 21-24. Η πορτογαλική ομάδα μείωσε σε 23-24 αλλά μετά το τάιμ άουτ του Κιαπίνι η Λαμπκόφσκα διαμόρφωσε το 23-25.

Ο Παναθηναϊκός δεν ξεκίνησε καλά το δεύτερο σετ και βρέθηκε να κυνηγάει στο -9 (12-3). Με σέρβερ την Λαμπκόφσκα οι πράσινες μείωσε σε 12-10 και μπήκαν ξανά στη διεκδίκηση του σετ. Οι θαλήτριες του Κιαπίνι κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 22-22 και το σετ έγινε θρίλερ. Η Μπράγκα είχε έξι συνεχόμενα σετ μπολ που έσβησε ο Παναθηναϊκός και στο τρίτο δικό του η Γουάιτ στην κόντρα επίθεση έκανε το 32-34.

Στο τρίτο σετ ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε πίσω νωρίς με 3-0 αμέσως αντέδρασε και ξέφυγε με +3 με επίθεση της Σάμανταν και άσσο της Παπαγεωργίου (4-7). Από εκείνο το σημείο και μετά οι πράσινες είχαν τον έλεγχο του σετ, ανέβασαν και άλλο τη διαφορά και στο φινάλε η Παπαγεωργίου με μπλοκ διαμόρφωσε το 17-25 για το τελικό 0-3 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 7-8, 16-15, 19-21, 23-25

2ο σετ: 8-3, 16-13, 21-18, 32-34

3ο σετ: 5-8, 10-16, 12-21, 17-25

*Οι πόντοι της Μπράγκα προήλθαν από 5 άσσους, 45 επιθέσεις, 6 μπλοκ και 16 λάθη αντιπάλων και του Παναθηναϊκού προήλθαν από 4 άσσους, 43 επιθέσεις, 12 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (23-25, 32-34, 17-25) σε 88'

ΜΠΡΑΓΚΑ (Χοάο Σάντος): Ερνάντες 6 (5/15 επ., 1 άσσος), Καστίγιο 14 (13/31 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 26% άριστες), Μάγια 9 (7/40 επ., 2 μπλοκ, 61% υπ. - 56% άριστες), Φιγκουέιρας 5 (3/5 επ., 2 άσσοι), Αραούχο 6 (5/13 επ., 1 μπλοκ), Σάντος 16 (12/35 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Ροντρίγκες Μ. (λ, 90% υπ. - 60% άριστες), Λόπες, Ροντρίγκες Μπ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Γουάιτ 11 (11/26 επ., 24% υπ. - 17% άριστες), Μπένετ 22 (15/37 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 2 (1/3 επ., 1 μπλοκ), Σάμανταν 9 (8/17 επ., 1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 10 (7/22 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 38% υπ. - 19% άριστες), Παπαγεωργίου 5 (1/7 επ., 1 άσσος, 3 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 36% υπ. - 14% άριστες), Ρόγκα (λ), Τάνη, Ράπτη.