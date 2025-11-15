Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Δύο μήνες εκτός ο Σέιν Λάρκιν
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 21:48
EUROLEAGUE

Euroleague: Δύο μήνες εκτός ο Σέιν Λάρκιν

Ο σοβαρός τραυματισμός του κορυφαίου γκαρντ της Αναντολού Εφές, τον αφήνει εκτός για τουλάχιστον 8 εβδομάδες.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για την Αναντολού Εφές. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα από τους τραυματισμούς – σημαντικότερο όλων το χειρουργείο του Γιώργο Παπαγιάννη – αντιμετωπίζει μια ακόμη μεγάλη απουσία.

Ο Σέιν Λάρκιν, φυσικός ηγέτης της Εφές, τραυματίστηκε στο ματς με την Μπάγερν για την Euroleague. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, το πρόβλημά του είναι σοβαρό και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες.

Ο Λάρκιν μέχρι τώρα στη σεζόν είχε 15,8 πόντους, 4,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 31:40 λεπτά συμμετοχής.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Ντούσαν Κέρκεζ
48 λεπτά πριν Ατρόμητος: Ανακοινώθηκε η πρόσληψη του Ντούσαν Κέρκεζ
EUROLEAGUE
Ο Σενγκούν αποθέωσε Εργκίν Αταμάν
2 ώρες πριν Ο Σενγκούν αποθέωσε Εργκίν Αταμάν
EUROLEAGUE
Euroleague: Δύο μήνες εκτός ο Σέιν Λάρκιν
2 ώρες πριν Euroleague: Δύο μήνες εκτός ο Σέιν Λάρκιν
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία συνεχίζει να… σκορπά τρόμο
2 ώρες πριν Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου: Η Ισπανία συνεχίζει να… σκορπά τρόμο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved