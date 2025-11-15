Euroleague: Δύο μήνες εκτός ο Σέιν Λάρκιν

Onsports Team

Ο σοβαρός τραυματισμός του κορυφαίου γκαρντ της Αναντολού Εφές, τον αφήνει εκτός για τουλάχιστον 8 εβδομάδες.

Τελειωμό δεν έχουν τα προβλήματα για την Αναντολού Εφές. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης που έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα από τους τραυματισμούς – σημαντικότερο όλων το χειρουργείο του Γιώργο Παπαγιάννη – αντιμετωπίζει μια ακόμη μεγάλη απουσία.

Ο Σέιν Λάρκιν, φυσικός ηγέτης της Εφές, τραυματίστηκε στο ματς με την Μπάγερν για την Euroleague. Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του, το πρόβλημά του είναι σοβαρό και θα μείνει εκτός δράσης για 2 μήνες.

Ο Λάρκιν μέχρι τώρα στη σεζόν είχε 15,8 πόντους, 4,5 ασίστ και 2,5 ριμπάουντ σε 31:40 λεπτά συμμετοχής.