Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 18:00
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας

Οι ομάδες της Θεσσαλίας με τις νίκες τους ανέβηκαν στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας ματς περισσότερο – Αποτελέσματα και βαθμολογία.

Η 10η αγωνιστική στον Α’ όμιλο της Super League 2, άρχισε με εντυπωσιακά «διπλά» για Νίκη Βόλου κυρίως, αλλά και Αναγέννηση Καρδίτσας. Με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες της Θεσσαλίας να ανέβουν στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Νίκη Βόλου συνέτριψε 6-1 τον ΠΑΟΚ Β΄ στη Θεσσαλονίκη, με σκόρερ τους Λώλη (3΄), Λουκίνα (15΄), Βουτσά (25΄), Γιακουμάκη (67΄), Τσέλιο (73΄) και Βέλλιο (76΄). Ο Καλαϊτσίδης πέτυχε στο 81΄ το γκολ της τιμής για τους «ασπρόμαυρους», που παρατάχθηκαν με πολλές ελλείψεις.

Τρεις βαθμούς στη Θεσσαλονίκη πήρε και η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία με γκολ του Στίκα στο 18΄ νίκησε 1-0 τον Μακεδονικό. Στη μάχη της παραμονής, ο Νέστος Χρυσούπολης με σκόρερ τον Γλυνό (66΄) νίκησε τον ΠΑΣ Γιάννινα στους «Ζωσιμάδες».

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Μακεδονικός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-1

ΠΑΟΚ Β΄ – Νίκη Βόλου 1-6

ΠΑΣ Γιάννινα – Νέστος Χρυσούπολης 0-1

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΟΤ Ηρακλής 16/11

Καβάλα – Καμπανιακός 16/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Νίκη Βόλου 23

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 23

3. Ηρακλής 21 -9αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 20 -9αγ.

5. ΠΑΟΚ Β’ 11

6. Νέστος Χρυσούπολης 11

7. Καμπανιακός 8 -9αγ.

8. Καβάλα 6 -9αγ.

9. Μακεδονικός 5

10. ΠΑΣ Γιάννινα 5

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Τρίτη νίκη για τη Μύκονο, δε λέει να σηκώσει κεφάλι ο Πανιώνιος
22 λεπτά πριν Greek Basketball League: Τρίτη νίκη για τη Μύκονο, δε λέει να σηκώσει κεφάλι ο Πανιώνιος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας
54 λεπτά πριν Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας
SUPER LEAGUE
Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
2 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
ΣΠΟΡ
Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας
2 ώρες πριν Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved