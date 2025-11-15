Ομάδες

Greek Basketball League: Τρίτη νίκη για τη Μύκονο, δε λέει να σηκώσει κεφάλι ο Πανιώνιος
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 18:32
BASKET LEAGUE

Greek Basketball League: Τρίτη νίκη για τη Μύκονο, δε λέει να σηκώσει κεφάλι ο Πανιώνιος

Η νησιωτική ομάδα επικράτησε 86-77 του Πανιώνιου και τον ανάγκασε στη 13η συνεχόμενη ήττα του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η 7η αγωνιστική της GBL, άρχισε με σημαντική νίκη της Μυκόνου επί του Πανιώνιου. Η ομάδα του νησιού επικράτησε 86-77 των «κυανέρυθρων» και βελτίωσε το σερί της στο 3-3. Αντίθετα, οι Νεοσμυρνιώτες έχουν πλέον 0-7 και δεν μπορούν με τίποτα να σηκώσουν κεφάλι, φτάνοντας τις 13 σερί ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Το ματς ήταν ντέρμπι στη μεγαλύτερη διάρκειά του, αλλά οι γηπεδούχοι είχαν ενθουσιασμό και ενέργεια στην τέταρτη περίοδο, με αποτέλεσμα να κάνουν σκορ 28-18 στο τελευταίο δεκάλεπτο και να επικρατήσουν τελικά με +9.

Ο Κέντρικ Ρέι ήταν εκπληκτικός με 27 πόντους, ενώ ο Ντέβιν Κάναντι πρόσθεσε 18 για τους νικητές. Οι δύο παίκτες την περασμένη σεζόν ήταν στον Πανιώνιο. Μουρ και Χέσον είχαν από 10. Για τους ηττημένους, ο Γουότσον είχε 17 και 14 ο Σταρκς.

Τα δεκάλεπτα: 25-14, 42-40, 58-59, 86-77

Δείτε τα στατιστικά του αγώνα.

 



