Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
Onsports Team 15 Νοεμβρίου 2025, 17:11
SUPER LEAGUE

Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος

Ο παίκτης του Λεβαδειακού εκτάκτως στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα για να αντικαταστήσει τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Τιμητική στιγμή για τον Μάριο Βήχο. Ο αριστερός μπακ του Λεβαδειακού που πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις από την περασμένη σεζόν, κλήθηκε στην Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Εκτάκτως, για να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε με τον Δημήτρη Γιαννούλη.

Ο τελευταίος αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο και έτσι κρίθηκε σκόπιμο να μην πιεστεί και έμεινε εκτός του αγώνα με την Σκωτία. Ο Βήχος εσπευσμένα πήρε τη θέση του.

Ο παίκτης του Λεβαδειακού καλείται για πρώτη φορά στην Εθνική Ελλάδας και αναμένεται να φανεί αν θα κάνει ντεμπούτο με τα γαλανόλευκα.

 



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Greek Basketball League: Τρίτη νίκη για τη Μύκονο, δε λέει να σηκώσει κεφάλι ο Πανιώνιος
22 λεπτά πριν Greek Basketball League: Τρίτη νίκη για τη Μύκονο, δε λέει να σηκώσει κεφάλι ο Πανιώνιος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας
54 λεπτά πριν Super League 2: Εξάρα η Νίκη Βόλου, «διπλό» η Αναγέννηση Καρδίτσας
SUPER LEAGUE
Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
2 ώρες πριν Εθνική Ελλάδας: Κλήθηκε στην αποστολή ο Μάριος Βήχος
ΣΠΟΡ
Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας
2 ώρες πριν Μάριον Τζόουνς: Βίντεο δείχνει τη δυσκολία της να περπατήσει εξαιτίας σπάνιας ασθένειας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved