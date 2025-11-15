Ντε Λα Φουέντε: «Θα έχουμε τον Γιαμάλ για 15 χρόνια»

Οι πρωταθλητές Ευρώπης έχουν προβάδισμα τριών βαθμών έναντι της Τουρκίας, την οποία θα αντιμετωπίσουν στις 18 Νοεμβρίου, όπως και σημαντικά ανώτερη διαφορά τερμάτων (+12). Το μόνο «σύννεφο στον ορίζοντα» είναι η απουσία του Λαμίν Γιαμάλ, η κατάσταση του οποίου έχει προκαλέσει ένταση μεταξύ της ομοσπονδίας και της Μπαρτσελόνα λόγω ενός πρωτοκόλλου θεραπείας για τον τραυματισμό του στην βουβωνική χώρα.

Ο Ισπανός ομοσπονδιακός τεχνικός, Λουίς Ντε Λα Φουέντε δήλωσε σχετικά πως «τα καλά νέα είναι ότι τον έχουμε για 15 χρόνια και πρόσθεσε: «Πρέπει να σκεφθούμε το παρόν και το μέλλον. Το παρόν σημαίνει να βασιζόμαστε στους τωρινούς μας παίκτες, να κερδίζουμε και ουσιαστικά να εξασφαλίζουμε την πρόκρισή μας. Αυτή είναι η προτεραιότητά μας. Όλα μπορούν να βελτιωθούν και όλοι θα προσπαθήσουν να εξελιχθούν, αλλά αυτό που πρέπει να βελτιώσουμε είναι η απόδοσή μας στο μέλλον. Είμαστε στον σωστό δρόμο και πρέπει να συνεχίσουμε να προοδεύουμε».