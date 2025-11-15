Εθνική Ελλάδας: Με Βλαχοδήμο και Μουζακίτη στην ενδεκάδα

Onsports Team

Το βασικό σχήμα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος για το ματς με τη Σκωτία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Βαθμολογικά αδιάφορο ματς για την Εθνική Ελλάδας, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να θέλει να διασκεδάσει τις εντυπώσεις κόντρα στη Σκωτία (21:45) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς παρατάσσει ενδεκάδα με τον Βλαχοδήμο κάτω απ’ τα δοκάρια. Στην άμυνα δεξιά ο Βαγιαννίδης, αριστερά ο Τσιμίκας και οι Ρέτσος-Κουλιεράκης στόπερ.

Κουρμπέλης και Μουζακίτης στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Μπακασέτα σε πιο ελεύθερο ρόλο. Καρέτσας και Τζόλης στα άκρα της μεσοεπιθετικής γραμμής, με τον Παυλίδη κορυφή στην επίθεση.