Bundesliga: Περίπατος για Μπάγερν Μονάχου, τεσσάρα στη Βέρντερ

Onsports Team

Οι Βαυαροί επικράτησαν εύκολα της ομάδας της Βρέμης με 4-0 κάνοντας το 5Χ5 στο γερμανικό πρωτάθλημα.

Σε κλίμα Octoberfest η Μπάγερν Μονάχου. Οι Βαυαροί έκαναν… γιορτή το ματς της 5ης αγωνιστικής του γερμανικού πρωταθλήματος με αντίπαλο τη Βέρντερ Βρέμης. Επικρατώντας με 4-0 και συνεχίζοντας το απόλυτο στην Bundesliga.

Ο Τα στο 22’ άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Κομπανί, ενώ ο Κέιν στο 45’ με πέναλτι έκανε το 2-0. Ο Άγγλος στο 65’ διαμόρφωσε το 3-0, για να έρθει ο Λάιμερ να κάνει το τελικό 4-0 στο 87’.

Ο Χάρι Κέιν με τα γκολ που πέτυχε έφτασε τα 100 με τη φανέλα της Μπάγερν, σε μόλις 104 ματς!

BUNDESLIGA – 5η αγωνιστική

Μπάγερν Μονάχου-Βέρντερ Βρέμης 4-0

Μάιντς-Ντόρτμουντ 27/9

Βόλφσμπουργκ-Λειψία 27/9

Ζανκτ Πάουλι-Λεβερκούζεν 27/9

Χαϊντενχάιμ-Άουγκσμπουργκ 27/9

Γκλάντμπαχ-Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 27/9

Φράιμπουργκ-Χοφενχάιμ 28/9

Κολωνία-Στουτγκάρδη 28/9

Ουνιόν Βερολίνου-Αμβούργο 28/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Μπάγερν Μονάχου 15 -5αγ.

Ντόρτμουντ 10

Λειψία 9

Κολωνία 7

Ζανκτ Πάουλι 7

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης 6

Φράιμπουργκ 6

Στουτγκάρδη 6

Χοφενχάιμ 6

Ουνιόν Βερολίνου 6

Λεβερκούζεν 5

Βόλφσμπουργκ 5

Μάιντς 4

Βέρντερ Βρέμης 4 -5αγ.

Αμβούργο 4

Άουγκσμπουργκ 3

Γκλάντμπαχ 2

Χαϊντενχάιμ 0