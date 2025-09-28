Λίβερπουλ: Ένα χρόνο εκτός ο Τζιοβάνι Λεόνι

Onsports Team

Ο Τζιοβάνι Λεόνι υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό του γόνατο στο ντεμπούτο του με τη Λίβερπουλ εναντίον της Σαουθάμπτον.

«Νιώθει πεσμένος επειδή υπέστη ρήξη στον σύνδεσμο, πράγμα που σημαίνει ότι θα μείνει εκτός για περίπου ένα χρόνο» είπε ο Άρνε Σλοτ για τον 18χρονο Ιταλό, επιβεβαιώνοντας τη διάγνωση, η οποία είχε ήδη διαρρεύσει την Τετάρτη.

«Είναι τόσο νέος, ήρθε σε μια νέα χώρα και έπαιζε τόσο καλά στο πρώτο του παιχνίδι. Είναι δύσκολο να βρεις κάτι θετικό σε αυτή την κατάσταση, αν και πρέπει να προσπαθήσουμε. Νομίζω ότι ο κύριος λόγος είναι ότι είναι τόσο νέος και ότι έχει ακόμα πολλά χρόνια καριέρας μπροστά του, αφού αναρρώσει από αυτόν τον τρομερό τραυματισμό».

Η Λίβερπουλ επένδυσε 30 εκατομμύρια ευρώ αυτό το καλοκαίρι για να πείσει την Πάρμα να πουλήσει τον Λεόνι, φέρνοντάς τον στην Premier League και προορίζοντας τον ως διάδοχο του Φαν Ντάικ. Ο τραυματισμός του αφήνει τον Σλοτ με μόνο τρεις κεντρικούς αμυντικούς στην ομάδα του: τους βασικούς Φαν Ντάικ και Κονατέ, καθώς και τον Τζο Γκόμεζ, τον οποίο η Μίλαν «κυνηγούσε» εδώ και καιρό.

Η άτυχη στιγμή του Λεόνι μετατράπηκε σε ευκαιρία για τον Φεντερίκο Κιέζα. Ο πρώην επιθετικός της Γιουβέντους είχε αποκλειστεί από την αποστολή της Λίβερπουλ για το Champions League, αλλά, βάσει ενός κανόνα που εφαρμόστηκε φέτος, μπορεί πλέον να συμπεριληφθεί, αντικαθιστώντας τον σοβαρά τραυματισμένο συμπαίκτη του.