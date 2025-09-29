Ομάδες

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του αποκλεισμού του Ισραήλ από UEFA και FIFA
Onsports Team 29 Σεπτεμβρίου 2025, 20:48
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ κατά του αποκλεισμού του Ισραήλ από UEFA και FIFA

Από τον Λευκό Οίκο τονίστηκε πως θα γίνει προσπάθεια να σταματήσει η όποια διαδικασία αποβολής της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν έντονες συζητήσεις αναφορικά με το αν η FIFA και η UEFA πρέπει να πάρουν μέτρα κατά των ομάδων του Ισραήλ. Σε εθνικό και συλλογικό επίπεδο δηλαδή, να τις αποβάλλουν από τις διεθνείς διοργανώσεις που μετέχουν.

Όμως κάτι τέτοιο συναντά σθεναρή αντίδραση όπως αποδεικνύεται. Σύμφωνα με το «Athletic», οι ΗΠΑ είναι εναντίον κάθε προσπάθειας αποβολής του Ισραήλ. Ειδικά αναφορικά με την πιθανότητα συμμετοχής στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο θα διεξαχθεί στη βόρεια και κεντρική Αμερική (ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό).

Όπως έγινε γνωστό από πηγές του Λευκού Οίκου, ο Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά θα προσπαθήσει να μην επιβληθεί καμία αποβολή του Ισραήλ από διεθνείς διοργανώσεις και ειδικά απ’ το Μουντιάλ του 2026.

«Δουλεύουμε για να σταματήσουμε κάθε προσπάθεια για αποβολή της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ, από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ειπώθηκε χαρακτηριστικά από ανθρώπους κοντά στον Αμερικανό πρόεδρο.

 



