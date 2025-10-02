Λουίς Κάμπος: «Ο Ντοναρούμα ήθελε να φύγει, δεν τον διώξαμε»

Onsports Team

Ο αθλητικός διευθυντής της Παρί Σεν Ζερμέν δήλωσε πως ο Ιταλός τερματοφύλακας ήθελε να αποχωρήσει απ’ το γαλλικό σύλλογο.

Η Μάντσεστερ Σίτι απέκτησε του Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, με τον Ιταλό διεθνή τερματοφύλακα να αποχωρεί από την Παρί Σεν Ζερμέν έπειτα από τέσσερις σεζόν και την κατάκτηση του Champions League. Ο «πολίτες» δαπάνησαν περίπου 35 εκατ. ευρώ για να εξαγοράσουν τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του 26χρονου, ο οποίος έφυγε από το Παρίσι μετά την απόκτηση του Γάλλου Λουκά Σεβαλιέ από τη Λιλ.

Ο Ντοναρούμα, ο οποίος κέρδισε το «τρόπαιο Γιασίν» στην τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας», ως κορυφαίος τερματοφύλακας της σεζόν, δήλωσε ότι θα ήθελε να παραμείνει στην Παρί Σεν Ζερμέν, με την οποία κατέκτησε το Champions League την περασμένη σεζόν, αλλά η διοίκηση προτίμησε να τον παραχωρήσει.

Ο αθλητικός διευθυντής πάντως της Παρί, Λουίς Κάμπος, υποστήριξε πως ο Ιταλός ήταν αυτός που ήθελε να φύγει:

«Δεν τον διώξαμε. Αυτός αποφάσισε να φύγει. Συζητήσαμε πολλές φορές για την επέκταση του συμβολαίου του, αλλά οι απαιτήσεις του ήταν υπερβολικές και δεν μπορούσαμε να τις ικανοποιήσουμε γιατί θα υπήρχε πρόβλημα στην ισορροπία της ομάδας. Πιστεύω πως είχε αποφασίσει να φύγει και γι' αυτό απάντησε αρνητικά σε όλες τις προτάσεις μας».