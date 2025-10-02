Ομάδες

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ινγκλς: Η ενδεκάδα του «τριφυλλιού»
Onsports Team 02 Οκτωβρίου 2025, 18:52
EUROPA LEAGUE

Παναθηναϊκός – Γκόου Αχεντ Ινγκλς: Η ενδεκάδα του «τριφυλλιού»

Τσιριβέγια βασικός μαζί με Τσέριν και Μπακασέτα στον άξονα των «πράσινων», επιστρέφει ο Ζαρουρί - Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχεντ Ινγκλς στο ΟΑΚΑ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase στο Europa League. Οι «πράσινοι» με νίκη είναι σε εξαιρετικό σημείο για τη διεκδίκηση της πρόκρισης. Γιατί όχι κι απ’ ευθείας στους «16».

Ο Χρήστος Κόντης δεν έχει στη διάθεσή του Πελίστρι και Ντέσερς, πέρα απ’ όσους δεν έχουν δηλωθεί στη λίστα. Ο Έλληνας τεχνικός παρατάσσει ενδεκάδα με αλλαγές συγκριτικά με το ματς κόντρα στον Παναιτωλικό. Επαναφέροντας τον Ζαρουρί στο βασικό σχήμα.

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν. Στην άμυνα Κώτσιρας δεξιά, Κυριακόπουλος αριστερά και οι Πάλμερ-Μπράουν και Τουμπά στα στόπερ. Ο Τσιριβέγια αμυντικός μέσος, με τον Τσέριν στον άξονα.

Σε δημιουργικό ρόλο ο Μπακασέτας. Στα «φτερά» οι Τετέ και Ζαρουρί, με τον Σφιντέρσκι στην κορυφή της επίθεσης.



