Πεναρόγια: «Μεγάλη δυναμική ο Παναθηναϊκός, υποψήφιος να κατακτήσει την EuroLeague»

Onsports Team

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα μίλησε για το παιχνίδι στο Telekom Center Athens και αναφέρθηκε στη δυναμική του Παναθηναϊκού.

Η 2η αγωνιστική της EuroLeague βρίσκει τον Παναθηναϊκό AKTOR να περιμένει την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens. Ένα απ’ τα πιο παραδοσιακά ματς του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με το ξεκίνημα της σεζόν.

Ο Χουάν Πεναρόγια μίλησε ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (3/10) τονίζοντας τη δυναμική που έχουν οι «πράσινοι» καθώς είναι υποψήφιοι για την κατάκτηση του της διοργάνωσης.

Αναλυτικά:

«Δεν ήμασταν στο ύψος των περιστάσεων. Απέναντι στην Χάποελ δεν παίξαμε καλά, δεν ήμασταν στο επίπεδο που απαιτούσε το παιχνίδι, ειδικά στην άμυνα. Συζητήσαμε, αναλύσαμε, προπονηθήκαμε. Πηγαίνουμε στην Αθήνα με την επιθυμία να δείξουμε ένα άλλο πρόσωπο απέναντι σε έναν αντίπαλο με μεγάλη δυναμική, όπως ο Παναθηναϊκός.

Έχουν προσθέσει έναν παίκτη που θα είναι πολύ σημαντικός, τον Τι Τζέι Σορτς. Έχουν τον Όσμαν, ο οποίος μπορεί να μπει στην αποστολή, είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, η οποία είναι υποψήφια για την κατάκτηση της Euroleague, με τον Ναν να ξεχωρίζει πάνω από όλους. Θα πρέπει να κάνουμε ομαδική δουλειά.

Στην pre-season ήμασταν ικανοποιημένοι με τα αμυντικά μας στοιχεία. Χθες αναλύσαμε το βίντεο και το συζητήσαμε. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολλά βασικά στοιχεία στα οποία δεν ήμασταν σταθεροί. Η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να εξελίσσεται και να αναλύει τους αγώνες.

Στην θέση του play-maker έχουμε ένα μεγάλο μειονέκτημα λόγω του τραυματισμού του Νούνιες. Θα ήταν πολύ σημαντικός παίκτης αυτή τη σεζόν και δυστυχώς, για τον ίδιο και την ομάδα, θα τον χάσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι ένα μειονέκτημα, έχουμε έναν παίκτη λιγότερο και αυτό είναι εμφανές. Πέρα από αυτό, είμαι ευχαριστημένος με την ομάδα.

Εστιάζω στο επόμενο παιχνίδι και δεν σκέφτομαι πολύ πέρα από το τι μπορεί να προκαλέσει ή όχι η νίκη ή η ήττα. Πρέπει να παίξουμε εναντίον όλων και έχουμε, σίγουρα, το πιο απαιτητικό πρόγραμμα που έχει οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη».