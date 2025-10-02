Κάιλ Γκάι: Παράτησε την προπονητική, επέστρεψε στη δράση

Οnsports Τeam

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού είχε βάλει τέλος στην καριέρα του για να ασχοληθεί με την προπονητική, αλλά πλέον φοράει πάλι το σορτσάκι του και πατάει παρκέ για την ομάδα των Ιντιάνα Πέισερς.

Το κουστούμι του προπονητή δεν του... έκατσε καλά και έτσι ο Κάιλ Γκάι, ο άλλοτε παίκτης του Παναθηναϊκού, επιστρέφει στα παρκέ.

Στα 27 του, μετά από μία δύσκολη σεζόν σε Παναθηναϊκό και Τενερίφη, ο Κάιλ Γκάι αποφάσισε να βάλει τέλος στην καριέρα του ως αθλητής για να αναλάβει ρόλο assistant coach στο Πανεπιστήμιο Βιρτζίνια, πριν μετακομίσει φέτος στο Νεβάδα.

Έναν χρόνο μετά, ο 28χρονος πια Αμερικανός γυρίζει στα παρκέ, καθώς οι Ιντιάνα Πέισερς του πρόσφεραν Exhibit 10 συμβόλαιο για να πάρει μέρος στην προετοιμασία τους για τη σεζόν 2025/26.

Ο Γκάι έπαιξε στο NBA με τους Σακραμέντο Κινγκς και τους Μαϊάμι Χιτ και όλα δείχνουν ότι τη φετινή περίοδο θα την περάσει στη G-League ελπίζοντας ότι θα βρει ακόμα μία ευκαιρία για να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.