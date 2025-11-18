Μουντιάλ 2026: Η Σκωτία δεν λυγίζει ποτέ! Μάγκικη πρόκριση επί της Δανίας στις καθυστερήσεις

Onsports Team

Σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι με μεγάλες ανατροπές η Σκωτία επικράτησε 4-2 της Δανίας και πήρε την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση του Μουντιάλ 2026!

Σε ένα συγκλονιστικό ματς που έγινε στο «Χάμπντεν Παρκ» της Γλασκώβης, η Σκωτία νίκησε 4-2 τη Δανία και εξασφάλισε την απευθείας πρόκριση στο Μουντιάλ 2026.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν δύο φορές με ασύλληπτο γκολ του Σκοτ ΜακΤόμινεϊ (3΄) και προβολή του Σάνκλαντ (78΄), αλλά οι Δανοί βρήκαν τις απαντήσεις παρότι έπαιζαν με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ράσμους Κρίστενσεν στο 61΄.

Η επιστροφή της Σκωτίας σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια, όμως, γράφτηκε στις καθυστερήσεις με τον Τίρνι και τον Σάνκλαντ με απίστευτη «λόμπα» από το κέντρο του γηπέδου, να διαμορφώνουν το τελικό σκορ. Οι Δανοί θα διεκδικήσουν την πρόκριση στα play off.

Σε άλλο ματς με χαρακτήρα τελικού που έγινε στο «Ερνστ Χάπελ» της Βιένης, η Αυστρία με τον Γκρέγκοριτς στο 77΄ βρήκε την απάντηση στο προβάδισμα των Βόσνιων (12΄ Ταμπάκοβιτς) και με το τελικό 1-1 ετοιμάζει βαλίτσες για Αμερική -επίσης μετά από 28 χρόνια- ενώ οι Βόσνιοι θα παλέψουν στα play off.

Ο τρίτος «τελικός» είχε πολύ μικρότερο διακύβευμα. Η Ουαλία «πάτησε» 7-1 τα Σκόπια στο Κάρντιφ, πήρε τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα play off, όμως εκεί θα βρίσκεται και η αποψινή της αντίπαλος μέσω Nations League.

Απλώς οι Ουαλοί θα έχουν καλύτερη τύχη στην κλήρωση, καθώς τα Σκόπια θα τοποθετηθούν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.

Οι ομάδες που έχουν προκριθεί στην τελική φάση

Μετά τη σημερινή ολοκλήρωση των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης, συμπληρώθηκε το «παζλ» με τις 12 ομάδες της UEFA που πήραν απευθείας το εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διαξαχθεί το καλοκαίρι του 2026 σε Καναδά, Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί με 48 ομάδες και μέχρι τώρα έχουν προκριθεί 39 που είναι οι εξής:

-Διοργανώτριες χώρες: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ

-UEFA: Αγγλία, Γαλλία, Κροατία, Πορτογαλία, Νορβηγία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελβετία, Βέλγιο, Σκωτία, Αυστρία

-AFC (Ασία): Αυστραλία, Ιράν, Ουζμπεκιστάν, Ιορδανία, Νότια Κορέα, Ιαπωνία, Κατάρ, Σαουδική Αραβία.

-CAF (Αφρική): Γκάνα, Μαρόκο, Τυνησία, Αίγυπτος, Αλγερία, Πράσινο Ακρωτήρι, Σενεγάλη, Νότια Αφρική, Ακτή Ελεφαντοστού.

-CONMEBOL (Νότια Αμερική): Αργεντινή, Βραζιλία, Κολομβία, Ισημερινός, Παραγουάη, Ουρουγουάη.

-OFC (Ωκεανία): Νέα Ζηλανδία

Τα play off της Ευρωπαϊκής Ζώνης

Με την ολοκλήρωση των προκριματικών της Ευρωπαϊκής Ζώνης, έγιναν γνωστές και οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play off διεκδικώντας τα τέσσερα εναπομείναντα «εισιτήρια» της UEFA για το Μουντιάλ της Αμερικής. Οι ομάδες θα χωριστούν σε γκρουπ των τεσσάρων που θα παίξουν ημιτελικό και τελικό, δηλαδή τέσσερα ιδιότυπα Final 4 με τους νικητές να κατακτούν την πρόκριση.

Οι εθνικές που θα συμμετάσχουν τον Μάρτιο του 2026 στα play off είναι οι 12 δεύτερες των ομίλων της προκριματικής φάσης συν τέσσερις που κέρδισαν τη συμμετοχή τους μέσω Nations League.

Οι 16 των Ευρωπαϊκών play off

Μέσω Προκριματικών: Αλβανία, Τσεχία, Ιταλία, Πολωνία, Ιρλανδία, Σλοβακία, Ουκρανία, Κόσοβο, Ουαλία, Τουρκία, Δανία, Βοσνία

Μέσω Nations League: Ρουμανία, Σουηδία, Βόρεια Ιρλανδία, Σκόπια

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των προκριματικών του Μουντιάλ 2026 για την ευρωπαϊκή ζώνη:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

17 Νοεμβρίου 2025

Βόρεια Ιρλανδία - Λουξεμβούργο 1-0

(44΄πεν. Ντόνλεϊ)

Γερμανία - Σλοβακία 6-0

(18΄ Βολτεμάντε, 29΄ Γκνάμπρι, 36΄,41΄ Σανέ, 67΄ Μπάκου,

78΄ Ουεντραόγκο)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

Κόσοβο - Ελβετία 1-1

(74΄ Μουσλίγια - 47΄ Βάργκας)

Σουηδία - Σλοβενία 1-1

(87΄ Λούντγκρεν - 64΄ Έλσνικ)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

Λευκορωσία - Ελλάδα 0-0

Σκωτία - Δανία 4-2

(3΄ ΜακΤόμινεϊ, 78΄, 90+7΄ Σάνκλαντ - 57΄πεν. Χόιλουντ, 82΄ Ντόργκου)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Αζερμπαϊτζάν - Γαλλία 1-3

(4' Νταντάσοφ - 17' Ματετά, 30' Ακλιούς, 45+3'αυτ. Μαχαμανταλίγιεφ)

Ουκρανία - Ισλανδία 2-0

(83' Ζουμπκόφ, 90΄+3' Χουτσούλιακ)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

Βουλγαρία - Γεωργία 2-1

(10΄ Ρούσεφ, 24΄ Κράτσεφ - 88΄ Λοχοσβίλι)

Ισπανία - Τουρκία 2-2

(4΄ Όλμο, 62΄ Ογιαρθάμπαλ - 42΄ Γκιούλ, 54΄ Οζκάν)

6ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Ουγγαρία - Ιρλανδία 2-3

(3' Λούκακς, 37' Βάργκα - 15' πέν. 80', 90'+6' Πάροτ)

Πορτογαλία - Αρμενία 9-1

(7' Βέιγκα, 28' Γκονσάλο Ράμος, 30', 41', 81' Νέβες, 45'+3' πέν., 51', 72' πέν. Μπρούνο Φερνάντες, 90'+2' Κονσεϊσάο - 18' Σπερτσιάν)

7ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

17 Νοεμβρίου 2025

Μάλτα - Πολωνία 2-3

(36΄ Καρντόνα, 68΄πεν. Τέουμα - 32΄ Λεβαντόφσκι, 59΄ Βσόλεκ, 85΄

Ζιελίνσκι)

Ολλανδία - Λιθουανία 4-0

(16΄ Ρέιντερς, 58΄πεν. Χάκπο, 60΄ Σίμονς, 62΄ Μάλεν)

Ρεπό: Φινλανδία

8ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

18 Νοεμβρίου 2025

Αυστρία - Βοσνία 1-1

(77΄ Γκρέγκοριτς - 12΄ Ταμπάκοβιτς)

Ρουμανία - Σαν Μαρίνο 7-1

(13΄αυτ. Ρόσι, 29΄ Μπαϊράμ, 42΄ Μαν, 57΄αυτ. Βαλεντίνι, 82΄ Ράτιου,

86΄πεν. Μουντεάνου - 2΄ Τζακοπέτι)

Ρεπό: Κύπρος

9ος ΟΜΙΛΟΣ

==========

16 Νοεμβρίου 2025

Ισραήλ - Μολδαβία 4-1

(21' πέν. Τούργκεμαν, 65', 88' Ρεβίβο, 85' Πέρετζ - 37' Νικολαέσκου)

Ιταλία - Νορβηγία 1-4

(11' Εσπόζιτο - 63' Νούσα, 78', 80' Χάαλαντ, 90'+3' Λάρσεν)

Ρεπό: Εσθονία

10ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

18 Νοεμβρίου 2025

Βέλγιο - Λιχτενστάιν 7-0

(3΄ Βανάκεν, 34΄,41΄ Ντόκου, 52΄ Μέχελε, 55΄ Σάλεμακερς, 57΄,59΄ Ντε Κετελάρε)

Ουαλία - Σκόπια 7-1

(18΄πεν.,75΄,81΄πεν, Γουϊλσον, 21΄ Μπρουκς, 37΄ Τζόνσον, 57΄ Τζέιμς,

88΄ Μπρόουντχεντ - 23΄ Μιόβσκι)

Ρεπό: Καζακστάν

11ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

16 Νοεμβρίου 2025

Αλβανία - Αγγλία 0-2

(74', 82' Κέιν)

Σερβία - Λετονία 2-1

(49' Κατάι, 60' Στάνκοβιτς - 12' Γκουντκόφσκις)

Ρεπό: Ανδόρα

12ος ΟΜΙΛΟΣ

===========

17 Νοεμβρίου 2025

Τσεχία - Γιβραλτάρ 6-0

(5΄ Ντουντέρα, 18΄ Τσόρι, 32΄ Κούφαλ, 39΄ Κάραμπετς, 44΄ Σούτσεκ,

41΄ Χράνατς)

Μαυροβούνιο - Κροατία 2-3

(3΄ Όσμαγιτς, 17΄ Κρίστοβιτς - 37΄πεν. Πέρισιτς, 72΄ Γιάκιτς, 87΄

Βλάσιτς)

Ρεπό: Νησιά Φαρόε