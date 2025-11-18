Σαν Αντόνιο Σπερς: «Ζημιά» με Ουεμπανιάμα

Οnsports Τeam

Ο σούπερ σταρ των «Σπιρουνιών» υπέστη θλάση στον αριστερό γαστροκνήμιο και αναμένεται να μείνει για εβδομάδες εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, στο παιχνίδι της Παρασκευής απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, όπου ο Γάλλος σέντερ αγωνίστηκε για περισσότερο από 38 λεπτά και ολοκλήρωσε κανονικά την αναμέτρηση, τραυματίστηκε με αποτέλεσμα να σημάνει… συναγερμός στο Σαν Αντόνιο.

Η ομάδα του Γάλλου σούπερ σταρ ανακοίνωσε πως ο παίκτης υπεβλήθη σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ελαφρά θλάση στον αριστερό γαστροκνήμιο.

Μπορεί η ομάδα του Σαν Αντόνιο να μην έδωσε σαφές χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του, ρεπορτάζ του ESPN όμως τονίζει ότι ο παίκτης θα μείνει εκτός για αρκετές εβδομάδες.

).Ο Ουεμπανιάμα πραγματοποιούσε εντυπωσιακό ξεκίνημα στη σεζόν, μετρώντας κατά μέσο όρο 26,2 πόντους, 12,9 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 3,6 μπλοκ στα πρώτα 12 παιχνίδια του.