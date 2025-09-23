Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και ροτέισον ο Άρης έκανε το 2 στα 2 - Η βαθμολογία της League Phase
EUROKINISSI
Onsports team 23 Σεπτεμβρίου 2025, 22:56
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Με σοβαρότητα και ροτέισον ο Άρης έκανε το 2 στα 2 - Η βαθμολογία της League Phase

Μολονότι ο Μανόλο Χιμένεθ έκανε ολικό ροτέισον, ο Άρης ήταν σοβαρός και νίκησε 1-0 τη Μαρκό, κάνοντας το «2 στα 2» στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «κίτρινοι» εμφανίστηκαν πολύ διαφορετικοί, όσον αφορά στα πρόσωπα, λόγω των πολλών αλλαγών του Ισπανού τεχνικού.

Όσοι αγωνίστηκαν, όμως, έκανε το καθήκον τους, με τον Άρη να πετυχαίνει νωρίς γκολ και με σοβαρότητα πανηγύρισε τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση. Σκόρερ ήταν ο Μισεουί, ο οποίος σκόραρε στο 16ο λεπτό, βρίσκοντας δίχτυα για δεύτερο σερί ματς, μετά από εκείνο με την Κηφισιά για τη Super League.

Η Μαρκό ολοκλήρωσε το παιχνίδι με δέκα παίκτες, καθώς ο τερματοφύλακας Αυγερινός, ο οποίος είδε απευθείας κόκκινη. Μάλιστα, ο Σούλης Παπαδόπουλος είχε ολοκληρώσει τις αλλαγές του κι ως εκ τούτου τα γάντια του τερματοφύλακα φόρεσε ο Φατιόν. Στην εξέλιξη της φάσης, η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μόντσου τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Διαιτητής: Γεώργιος Κόκκινος (Χαλκιδικής)
Κίτρινες: Παναγίδης – Μίλερ, Μπλανκ, Φατιόν
Κόκκινες: Αυγερινός (80’)
ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος (46’ Ράτσιτς), Βοριαζίδης (31’ Παναγίδης), Νινγκ (46’ Μόντσου), Γιαννιώτας (88’ Ντούντου), Σίστο, Μισεουί (61’ Μορόν).
ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Μπουσάι (46’ Ντέτλερ), Τσακνής, Στάμου, Σμαλής, Κωνσταντακόπουλος, Κυριακίδης, Παυλίδης (67’ Μπλανκ), Μίλερ (54’ Μεντόζα), Αλεξόπουλος (79’ Χαϊκάλης), Οικονομίδης (79’ Φατιόν).

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

  1. Άρης 6 -2αγ.
  2. Λεβαδειακός 3
  3. ΟΦΗ 3
  4. Ατρόμητος Αθηνών 3
  5. Βόλος ΝΠΣ 3
  6. ΑΕΚ 3
  7. Παναθηναϊκός 3
  8. Κηφισιά 2 -2αγ.
  9. ΑΕΛ 1
  10. Αστέρας Τρίπολης 1
  11. Μαρκό 1 -2αγ.
  12. Καβάλα 1 -2αγ.
  13. Ολυμπιακός 0 -0αγ.
  14. ΠΟΤ Ηρακλής 0 -0αγ.
  15. Παναιτωλικός 0
  16. Athens Kallithea FC 0
  17. Αιγάλεω 1931 0
  18. Ελλάς Σύρου 0
  19. Ηλιούπολη 0
  20. ΠΑΟΚ 0

Τα highlights του Άρης - Μαρκό


