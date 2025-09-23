Κύπελλο Ελλάδας: Ο νεαρός Πατήρας γλίτωσε την Κηφισιά από ήττα στην Καβάλα

EUROKINISSI

Ο Μιχάλης Πατήρας σκόραρε στις καθυστερήσεις σε 1-1 κι η Κηφισιά απέφυγε την ήττα στην Καβάλα, στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής στη League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «αργοναύτες» βρέθηκαν μια… ανάσα από την πρώτη νίκη τους στον ενιαίο όμιλο, αλλά υπολόγιζαν δίχως τον 21χρονο επιθετικό μέσο.

Η Καβάλα προηγήθηκε στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με τον Δημοσθένους, αλλά η Κηφισιά βρήκε απάντηση λίγο πριν το φινάλε. Ο Πατήρας με ωραία ενέργεια ισοφάρισε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του αγώνα, δίνοντας τον δεύτερο βαθμό της ομάδας του στη διοργάνωση.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μιχάλης Ματσούκας (ΕΠΣ Εύβοιας)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Σταμούλης - Μούσιολικ, Πατήρας

ΚΑΒΑΛΑ (Θωμάς Γράφας): Γιαννίκογλου, Βοριαζίδης, Αλιατίδης, Χρούστινετς, Διονέλης (32΄ Δημοσθένους, 59΄ Γαβριηλίδης), Σγουρός, Μπρέγκου, Ερνάντες (84΄ Ρόιμπας), Σταμούλης, Καντουσί, Σιφναίος (46΄ Κουντουριώτης)

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σμπώκος, Μποτία, Έμπο, Κωνσταντακόπουλος (56΄ Λαρουσί), Εσκιβέλ (65΄ Ντίας), Ρουκουνάκης, Πατήρας, Τζίμας (65΄ Παντελίδης), Μούσιολικ (56΄ Τεττέη), Χριστόπουλος (56΄ Πόμπο)