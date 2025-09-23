Καρέτσας, Μουζακίτης, Βαγιαννίδης και Κουλιεράκης στην νέα διαφήμιση της Vodafone (vid)

Οnsports team

Η νέα τηλεοπτική καμπάνια της Vodafone αποτυπώνει με τον πιο ζωντανό τρόπο πως ένα μικρό παιδί από ένα ακριτικό νησί ονειρεύεται να είναι μέλος της δικής του ομάδας. Και χάρη στο δίκτυο Vodafone 5G, που φτάνει πλέον σε περισσότερες γωνιές της χώρας από ποτέ με υπερυψηλές ταχύτητες, το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.

Μαζί του, τα νέα αστέρια της Εθνικής: ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Γιώργος Βαγιαννίδης και ο Κωνσταντίνος Κουλιεράκης σχηματίζουν μια ομάδα, που δεν περιορίζεται σε ηλικία, γεωγραφία ή συνθήκες. Είναι η ομάδα όλων μας. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: όταν έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο, κάθε όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Η διαδρομή της Εθνικής και της συνεργασίας

Η Vodafone βρέθηκε δίπλα στην Εθνική από την πρώτη μέρα της χρυσής πορείας του 2004, όταν η Ελλάδα κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης. Από τότε, μοιράστηκε μαζί της όλες τις φάσεις μιας δυνατής σχέσης: τις συμμετοχές σε Euro και Μουντιάλ, την ιστορική πρόκριση στους «16» το 2014, αλλά και τα δύσκολα χρόνια που ακολούθησαν.

Σήμερα, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο και μια νέα γενιά παικτών στο χορτάρι, η Εθνική ανοίγει μια νέα σελίδα. Και όπως πάντα, η Vodafone είναι εκεί για να στηρίζει την ομάδα, να μοιράζεται τις στιγμές, να προσφέρει τη δύναμη ενός δικτύου που δεν σταματά να εξελίσσεται.

Vodafone 5G: φέρνει πιο κοντά κάθε ομάδα

Με πληθυσμιακή κάλυψη που ξεπερνά το 94% και στόχο να φτάσει το 97% μέχρι το 2028, το δίκτυο Vodafone 5G φτάνει πλέον σε 247 πόλεις και 70 νησιά. Από τις μεγάλες αστικές περιοχές μέχρι τα πιο απομακρυσμένα χωριά, από τα δρομολόγια των πλοίων μέχρι τις ακριτικές κοινότητες της χώρας, η Vodafone διασφαλίζει ότι κανείς δεν μένει εκτός παιχνιδιού.