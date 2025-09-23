Ομάδες

Κύπελλο Ελλάδας: Δεύτερη... πράξη - Σέντρα σε Δράμα και «Βικελίδης» - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
Οnsports Τeam 23 Σεπτεμβρίου 2025, 08:32
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Άρης / Καβάλα / Κηφισιά / Μαρκό

Κύπελλο Ελλάδας: Δεύτερη... πράξη - Σέντρα σε Δράμα και «Βικελίδης» - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις

Συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με δύο παιχνίδια σε Δράμα και «Κλ. Βικελίδης».

Η αυλαία της δεύτερης… στροφής του ανανεωμένου θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αρθεί την Τρίτη (23/09) το απόγευμα με δύο παιχνίδια. Αρχικά, στις 15:00 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, η Καβάλα θα υποδεχθεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο «τρίποντο».

Οι «Αργοναύτες» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα 3-0 από τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στο «Ζηρίνειο».

Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00 ο Άρης θα παίξει απέναντι στη Μαρκό. Οι «κίτρινοι» μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού στην πρεμιέρα της League Phase θέλουν το 2Χ2, ενώ η αθηναϊκή ομάδα προέρχεται από το 2-2 με την ΑΕΛ.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Καβάλα - Κηφισιά
  • 20:00 Άρης - Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
  • 15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
  • 15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
  • 17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
  • 19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
  • 19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη

Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

  1. Λεβαδειακός 3
  2. ΟΦΗ 3
  3. Ατρόμητος 3
  4. Βόλος 3
  5. ΑΕΚ 3
  6. Άρης 3
  7. Παναθηναϊκός 3
  8. ΑΕΛ 1
  9. Μαρκό 1
  10. Αστέρας AKTOR 1
  11. Κηφισιά 1
  12. Ολυμπιακός 0 (0 αγ.)
  13. Ηρακλής 0 (0 αγ.)
  14. Παναιτωλικός 0
  15. Athens Kallithea 0
  16. Αιγάλεω 0
  17. Ελλάς Σύρου 0
  18. Ηλιούπολη 0
  19. ΠΑΟΚ 0
  20. Καβάλα 0

Επόμενη αγωνιστική (3η - 28-30 Οκτωβρίου)

  • Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
  • Ηλιούπολη - ΑΕΚ
  • Κηφισιά - Athens Kallithea
  • Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
  • Ολυμπιακός - Βόλος
  • ΟΦΗ - Ηρακλής
  • Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου
  • ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
  • Αιγάλεω - Άρης


