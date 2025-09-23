Κύπελλο Ελλάδας: Δεύτερη... πράξη - Σέντρα σε Δράμα και «Βικελίδης» - Το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις
Συνεχίζεται η δράση στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με δύο παιχνίδια σε Δράμα και «Κλ. Βικελίδης».
Η αυλαία της δεύτερης… στροφής του ανανεωμένου θεσμού του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αρθεί την Τρίτη (23/09) το απόγευμα με δύο παιχνίδια. Αρχικά, στις 15:00 στο γήπεδο της Δόξας Δράμας, η Καβάλα θα υποδεχθεί την Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να αναζητούν το πρώτο «τρίποντο».
Οι «Αργοναύτες» προέρχονται από την εκτός έδρας ήττα 3-0 από τον ΟΦΗ στο «Γεντί Κουλέ» την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ το «συγκρότημα» του Σεμπάστιαν Λέτο είχε μείνει στο 1-1 με τον Αστέρα AKTOR στο «Ζηρίνειο».
Λίγες ώρες αργότερα, στις 20:00 ο Άρης θα παίξει απέναντι στη Μαρκό. Οι «κίτρινοι» μετά το 1-0 επί του Παναιτωλικού στην πρεμιέρα της League Phase θέλουν το 2Χ2, ενώ η αθηναϊκή ομάδα προέρχεται από το 2-2 με την ΑΕΛ.
Συνοπτικά, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Καβάλα - Κηφισιά
- 20:00 Άρης - Μαρκό (Cosmote Sport 1HD)
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Βόλος - Ατρόμητος (Cosmote Sport 3HD)
- 15:00 Ελλάς Σύρου - Αιγάλεω
- 15:00 Athens Kallithea - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)
- 17:00 Αστέρας AKTOR - Ολυμπιακός (Cosmote Sport 4HD)
- 19:00 ΑΕΚ - Παναιτωλικός (Cosmote Sport 3HD)
- 19:00 ΑΕΛ - Λεβαδειακός (Cosmote Sport 5HD)
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου
- 15:00 Ηρακλής - Ηλιούπολη
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
- Λεβαδειακός 3
- ΟΦΗ 3
- Ατρόμητος 3
- Βόλος 3
- ΑΕΚ 3
- Άρης 3
- Παναθηναϊκός 3
- ΑΕΛ 1
- Μαρκό 1
- Αστέρας AKTOR 1
- Κηφισιά 1
- Ολυμπιακός 0 (0 αγ.)
- Ηρακλής 0 (0 αγ.)
- Παναιτωλικός 0
- Athens Kallithea 0
- Αιγάλεω 0
- Ελλάς Σύρου 0
- Ηλιούπολη 0
- ΠΑΟΚ 0
- Καβάλα 0
Επόμενη αγωνιστική (3η - 28-30 Οκτωβρίου)
- Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
- Ηλιούπολη - ΑΕΚ
- Κηφισιά - Athens Kallithea
- Λεβαδειακός - Αστέρας AKTOR
- Ολυμπιακός - Βόλος
- ΟΦΗ - Ηρακλής
- Παναιτωλικός - Ελλάς Σύρου
- ΠΑΟΚ - ΑΕΛ
- Αιγάλεω - Άρης