Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»
Onsports Team 18 Σεπτεμβρίου 2025, 21:26
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»

Η απάντηση του Ουκρανού τεχνικού αναφορικά με τη φημολογία για επαφές του με τον Παναθηναϊκό προκειμένου να αναλάβει την τεχνική του ηγεσία.

Το όνομα του Σεργκέι Ρεμπρόφ, είναι ψηλά στη λίστα του Παναθηναϊκού για τη θέση του προπονητή. Μάλιστα έχουν γίνει επαφές με τους Ομοσπονδιακό τεχνικό της Ουκρανίας, προκειμένου αν προκύψει συμφωνία οι δύο πλευρές να ξεκινήσουν συνεργασία.

Ο Ρεμπρόφ πάντως, δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το τέλος του χρόνου με την Ομοσπονδία της Ουκρανίας. Της οποίας είναι και μέλος. Έτσι σε ερώτηση που του τέθηκε, απέφυγε να παραδεχτεί το παραμικρό.

Στην ιστοσελίδα «Ukranian Football», ‘ελαμε δήλωσε για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού και απάντησε:

«Ρωτήστε τους Έλληνες δημοσιογράφους, για τι γράφουν. Έχω ενεργό συμβόλαιο με την Ουκρανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, πώς μπορώ να διαπραγματευτώ με άλλη ομάδα; Όλα αυτά είναι φήμες».

Εν συνεχεία ρωτήθηκε αν θα ενδιαφερόταν να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, για να πει:

«Ενδιαφέρομαι να εργαστώ για την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας».

 



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη
45 λεπτά πριν Champions League: «Σάρωσε» η Μπριζ του Τζόλη, μοιραίος ο Χατζηδιάκος για την Κοπεγχάγη
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»
1 ώρα πριν Ρεμπρόφ για Παναθηναϊκό: «Όλα είναι φήμες, έχω ενεργό συμβόλαιο»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα
2 ώρες πριν Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Γι’ αυτό ακυρώθηκε η κόκκινη στον Ταρέμι - Η ανάλυση της UEFA
3 ώρες πριν Champions League: Γι’ αυτό ακυρώθηκε η κόκκινη στον Ταρέμι - Η ανάλυση της UEFA
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved