ΝΒΑ: Το διπλό των Μπουλς, η νίκη-θρίλερ των Χιτ και ο τραυματισμός του Γιάννη (vid)
Απ΄ όλα είχε το χθεσινοβραδινό μενού του ΝΒΑ με τις νίκες των Σικάγκο Μπους, των Μαιάμι Χιτ και τον Κλίβελαντ Καβαλίερς να ξεχωρίζουν.
Απ’ ότι και αν έγινε χθες το βράδυ στα παιχνίδια του ΝΒΑ, ο τραυματισμός του Γιάννη Αντετοκούνμπο είναι εκείνος που τράβηξε πάνω του όλα τα φώτα της δημοσιότητας.
Ο Έλληνας παίκτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με τους Καβαλίερς, με πρόβλημα στο προσαγωγό με τα «Ελάφια» να μην τα καταφέρνουν και να γνωρίζουν την ήττα με 118-106.
Από τα αποτελέσματα ξεχωρίζει η μεγάλη νίκη των Σικάγο Μπουλς μέσα στο Ντένβερ, αλλά και η νίκη θρίλερ των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Καβαλίερς - Μπακς 118-106
Πίστονς - Πέισερς 127-112
Σίξερς-Κλίπερς 110-108
Χιτ-Νικς 115-113
Ράπτορς-Χόρνετς 110-108
Τίμπεργουλβς-Μάβερικς 120-96
Πέλικανς-Θάντερ 109-126
Νάγκετς-Μπουλς 127-130
Kevin Huerter: 20 pts (7-12 FG)
Huerter's biggest bucket came in the final two minutes, responding to a big Jokic three with a tough triple of his own to put the Bulls up 121-120.
NEEDED THAT.