Ολυμπιακός: Στη λίστα της Μίλαν για το καλοκαίρι ο Πιρόλα

Onsports Team

Ιταλικό δημοσίευμα κάνει λόγο για ενδιαφέρον των «ροσονέρι» για τον στόπερ των «ερυθρόλευκων» ενόψει του καλοκαιριού.

Ο Λορέντσο Πιρόλα πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με τον Ολυμπιακό. Γεγονός που δεν περνά απαρατήρητο για τους συμπατριώτες του. Έτσι σύμφωνα με δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα, μία απ’ τις κορυφαίες ομάδες της Serie A έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον στόπερ των Πειραιωτών.

Το footitalia.com συγκεκριμένα, αναφέρει πως η Μίλαν θέλει να ενισχυθεί στο κέντρο της άμυνας και ο Πιρόλα είναι ψηλά στη λίστα της. Όχι όμως για τώρα, αλλά για το καλοκαίρι. Όταν και οι «ροσονέρι» σκοπεύουν να καταθέσουν πρόταση.

Το συμβόλαιο του στόπερ με τον Ολυμπιακό επεκτάθηκε μέχρι το 2028 πριν περίπου 2 μήνες. Όπως τονίζεται στην Ιταλία, οι «ερυθρόλευκοι» δύσκολα θα συζητήσουν με ποσό κάτω από τα 30 εκατ. ευρώ.