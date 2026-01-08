Άρης: Πρόβλημα με Μισεουί, ακολούθησε θεραπεία

Onsports Team

Ενοχλήσεις στο ισχίο για τον ποδοσφαιριστή του Άρη λίγες μέρες πριν το ματς με την ΑΕΚ.

Στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο προπονήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Άρη, συνεχίζοντας την προετοιμασία τους ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 11/1, 19:30), στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Στο πρόγραμμα συμμετείχε ο Πέδρο Άλβαρο. Αντίθετα, ο Γκάμπριελ Μισεουί, που αισθάνεται ενοχλήσεις στο ισχίο από την αναμέτρηση του Κυπέλλου, έκανε θεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές συνέχισαν τα προγράμματά τους. Υπενθυμίζεται ότι από την αναμέτρηση με την Ένωση θα απουσιάσει ο Λορέν Μορόν που έχει δηλωθεί να εκτίσει μία αγωνιστική τιμωρίας έχοντας συμπληρώσει κάρτες.