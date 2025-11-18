Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«O Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για Μανδά»
Οnsports Τeam 18 Νοεμβρίου 2025, 10:35
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

«O Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για Μανδά»

Δημοσίευμα από την Ιταλία, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός, ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Μανδά, με τον Έλληνα goalkeeper όμως να φαίνεται πως προτιμά να παραμείνει στο εξωτερικό.

Όπως φάνηκε από τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου ο Παναθηναϊκός έχει μπει πλέον σε μια διαδικασία να κάνει δικό του ότι καλό κινείται στην... ελληνική αγορά. 

Και μετά τις αποκτήσεις των Τεττέη και Παντελίδη οι "πράσινοι" φαίνεται πως έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Χρήστο Μανδά. 

Σύμφωνα λοιπόν με την Corriere dello Sport, o Έλληνας τερματοφύλακας, λόγω του περιορισμένου χρόνου του στη Λάτσιο, έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα της Ρώμης με τη χρηματιστηριακή του αξία να έχει «πέσει» από τα 20 εκατ. στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο δημοσίευμα, παρακολουθεί την περίπτωση του Έλληνα παίκτη και θέλει να τον κάνει δικό του, αλλά αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολομ μιας και ο Μανδάς έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να παραμείνει στο εξωτερικό και να μην επιστρέψει στη χώρα μας. 

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μποντιρόγκα με φόντο το Final-4
43 λεπτά πριν EuroLeague: Συνάντηση Μητσοτάκη - Μποντιρόγκα με φόντο το Final-4
BET
Πέφτει η αυλαία στους ομίλους των προκριματικών του Mundial με ματς και αγορές από το Πάμε Στοίχημα
44 λεπτά πριν Πέφτει η αυλαία στους ομίλους των προκριματικών του Mundial με ματς και αγορές από το Πάμε Στοίχημα
SUPER LEAGUE
«Πρασινίζουν» οι Σέρρες
1 ώρα πριν «Πρασινίζουν» οι Σέρρες
ΣΠΟΡ
Ο Καραλής υποψήφιος για το βραβείο fair play
2 ώρες πριν Ο Καραλής υποψήφιος για το βραβείο fair play
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved