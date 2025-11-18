«O Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για Μανδά»

Οnsports Τeam

Δημοσίευμα από την Ιταλία, αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός, ενδιαφέρεται για τον Χρήστο Μανδά, με τον Έλληνα goalkeeper όμως να φαίνεται πως προτιμά να παραμείνει στο εξωτερικό.

Όπως φάνηκε από τη συνέντευξη του Γιάννη Αλαφούζου ο Παναθηναϊκός έχει μπει πλέον σε μια διαδικασία να κάνει δικό του ότι καλό κινείται στην... ελληνική αγορά.

Και μετά τις αποκτήσεις των Τεττέη και Παντελίδη οι "πράσινοι" φαίνεται πως έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Χρήστο Μανδά.

Σύμφωνα λοιπόν με την Corriere dello Sport, o Έλληνας τερματοφύλακας, λόγω του περιορισμένου χρόνου του στη Λάτσιο, έχει ζητήσει να αποχωρήσει από την ομάδα της Ρώμης με τη χρηματιστηριακή του αξία να έχει «πέσει» από τα 20 εκατ. στα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που αναφέρονται στο δημοσίευμα, παρακολουθεί την περίπτωση του Έλληνα παίκτη και θέλει να τον κάνει δικό του, αλλά αυτή τη στιγμή κάτι τέτοιο φαντάζει δύσκολομ μιας και ο Μανδάς έχει εκδηλώσει την επιθυμία του να παραμείνει στο εξωτερικό και να μην επιστρέψει στη χώρα μας.