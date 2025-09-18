Ο Ζοζέ Μουρίνιο ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα

Onsports Team

Ανακοινώθηκε η συμφωνία των Πορτογάλων με το special one, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα της Λισαβόνας μετά από 25 χρόνια.

Το deal ήταν γνωστό, έμενε η επισημοποίησή του. Κάτι που έγινε. Ο Ζοζέ Μουρίνιο μετά από 21 χρόνια επιστρέφει στην πατρίδα του. Αναλαμβάνοντας την Μπενφίκα, στης οποίας τον πάγκο είχε καθίσει πριν από 25 χρόνια.

Θα είναι προπονητής του Βαγγέλη Παυλίδη, με τη συμφωνία να αφορά διετές συμβόλαιο το οποίο θα μπορεί να τερματιστεί είτε από την ομάδα είτε από τον Μουρίνιο, μέχρι 10 μέρες μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν.

Ο σπουδαίος Πορτογάλος τεχνικός, δήλωσε μεταξύ άλλων κατά την παρουσίασή του:

«Έχω τόσα πολλά συναισθήματα, αλλά νομίζω ότι η εμπειρία με βοηθά να τα ελέγξω. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη, την τιμή που νιώθω αυτή τη στιγμή. Όντας Πορτογάλος δεν υπάρχει ούτε ένας από εμάς που να μην γνωρίζει την ιστορία, τον πολιτισμό, το μέγεθος αυτού του συλλόγου.

Έχουν περάσει 25 χρόνια, αλλά δεν είμαι εδώ για να γιορτάσω την καριέρα μου. Ήταν 25 χρόνια που είχα την ευκαιρία να εργαστώ στους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Και για να ολοκληρώσω αυτήν την ομιλία, ως εκπρόσωπος αυτού του συλλόγου, θέλω να πω ότι κανένας από τους άλλους γιγάντιους συλλόγους που είχα την ευκαιρία να προπονήσω δεν με έχει κάνει να νιώθω μεγαλύτερη τιμή, υπεύθυνος ή παρακινημένος από το να είμαι προπονητής της Μπενφίκα».