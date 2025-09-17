Πένθος στο ποδόσφαιρο: Πέθανε στα 42 του ο σπουδαίος Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς

INTIME SPORTS

Πένθος στο ποδόσφαιρο, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών ο Ντέγιαν Μιλοβάνοβιτς, ο οποίος φόρεσε τη φανέλα του Πανιωνίου, ενώ έκανε σπουδαία καριέρα με τον Ερυθρό Αστέρα.

Ο Μιλοβάνοβιτς υπέστη έμφραγμα κατά τη διάρκεια αγώνα παλαίμαχων του Ερυθρού Αστέρα.

Ο εκλιπών πέρασε για 1,5 σεζόν από την Ελλάδα, καθώς έπαιξε στον Πανιώνιος από τον Αύγουστο του 2011 έως τον Νοέμβριο του 2012. Μολονότι πρόλαβε να αγωνιστεί μόλις σε 16 αγώνες έδειξε ότι ήταν ένας πολύ ποιοτικός χαφ κι αγαπήθηκε από τον κόσμο των «κυανέρυθρων». Μάλιστα, κι ο ίδιος έδειξε να απολαμβάνει την παρουσία του στην Ελλάδα κι όπως είχε παραδεχθεί θα σκεφτόταν τη μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.

Ο Μιλοβάνοβιτς ήταν από μια ταλαντούχα γενιά των Σέρβων και πραγματοποίησε σπουδαία καριέρα με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα, έχοντας 321 συμμετοχές με 40 γκολ. Πανηγύρισε τρία πρωταθλήματα και τέσσερα κύπελλα Σερβίας.