Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ιταλία: Νεκρός ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο
Οnsports Τeam 12 Σεπτεμβρίου 2025, 12:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιταλία: Νεκρός ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο

Νεκρός στο σπίτι του στο Μιλάνο βρέθηκε ο πρώην πρόεδρος της Παλέρμο, Πολ Μπακαλίνι.

Σοκ στην Ιταλία από την είδηση του θανάτου του Πολ Μπακαλίνι.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα ΜΜΕ της χώρας, ο 41χρονος άνδρας βρέθηκε νεκρός στην οικεία του από την σύζυγό του, την Τρίτη (9/9), με τις αρχές να μην έχουν αποκλείσει το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας.

O Μπακαλίνι γεννήθηκε στις ΗΠΑ από Αμερικανό πατέρα και Ιταλίδα μητέρα και έγινε ευρύτερα γνωστός από τη συμμετοχή του στην ιταλική σατιρική εκπομπή «Le Iene».

Έπειτα από αυτό του το πέρασμα, ακολούθησε καριέρα στα χρηματοοικονομικά, ως χρηματιστής. Για μερικούς μήνες το 2017 διατέλεσε πρόεδρος της Παλέρμο.

H ιταλική ομάδα ανακοίνωσε τον θάνατο του 41χρονου μέσω δημοσίευσης της στα social media.

Αναλυτικά η δημοσίευση:

«Η Παλέρμο, μαζί με τον πρόεδρο Ντάριο Μίρι και ολόκληρη την οικογένεια του City Football Group, εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους για τον πρόωρο θάνατο του Πολ Μπακαλίνι, προέδρου της Παλέρμο κατά τους τελευταίους μήνες της σεζόν 2016-17».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή
11 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Με Ποντένσε και Ταρεμί, εκτός Ροντινέι, Γιάρεμτσουκ με Σέρρες - Η «ερυθρόλευκη» αποστολή
EUROBASKET
EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του Ελλάδα - Τουρκία
52 λεπτά πριν EuroBasket 2025: Οι διαιτητές του Ελλάδα - Τουρκία
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι
1 ώρα πριν Συνελήφθη για φοροδιαφυγή παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτι
EUROBASKET
EuroBasket 2025: Μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, πριν το τζάμπολ θα αποφασιστεί η συμμετοχή του
2 ώρες πριν EuroBasket 2025: Μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, πριν το τζάμπολ θα αποφασιστεί η συμμετοχή του
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved