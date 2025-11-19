ΚΕΔ: Η ανακοίνωση του Βόλου έφερε αλλαγή διαιτητών στο VAR στο ματς με Λεβαδειακό

Onsports Team

Σε αλλαγές στο διαιτητικό τιμ του αγώνα Βόλος-Λεβαδειακός για την 11η αγωνιστική της Super League προχώρησε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, έπειτα από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ Βόλος.

Η θεσσαλική ομάδα απέστειλε επιστολή στον Στεφάν Λανουά ζητώντας την αντικατάσταση του Άγγελου Ευαγγέλου από τη θέση του διαιτητή VAR, με αποτέλεσμα η ΚΕΔ να προχωρήσει σε τροποποίηση των ορισμών.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε αμοιβαία αλλαγή των διαιτητών VAR και AVAR ανάμεσα στους δύο αγώνες της Δευτέρας (24/11).

Έτσι, ο Άγγελος Ευαγγέλου και ο Παναγιώτης Κουκουλάς μεταφέρονται στην αναμέτρηση ΑΕΛ-ΟΦΗ, ενώ οι Μιχάλης Ματσούκας και Κωνσταντίνος Πουλικίδης θα βρεθούν τελικά στον έλεγχο του VAR στον αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος-Λεβαδειακός.