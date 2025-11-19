Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

ΚΕΔ: Η ανακοίνωση του Βόλου έφερε αλλαγή διαιτητών στο VAR στο ματς με Λεβαδειακό
Onsports Team 19 Νοεμβρίου 2025, 18:19
SUPER LEAGUE

ΚΕΔ: Η ανακοίνωση του Βόλου έφερε αλλαγή διαιτητών στο VAR στο ματς με Λεβαδειακό

Σε αλλαγές στο διαιτητικό τιμ του αγώνα Βόλος-Λεβαδειακός για την 11η αγωνιστική της Super League προχώρησε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας της ΕΠΟ, έπειτα από σχετικό αίτημα της ΠΑΕ Βόλος.

Η θεσσαλική ομάδα απέστειλε επιστολή στον Στεφάν Λανουά ζητώντας την αντικατάσταση του Άγγελου Ευαγγέλου από τη θέση του διαιτητή VAR, με αποτέλεσμα η ΚΕΔ να προχωρήσει σε τροποποίηση των ορισμών.

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε αμοιβαία αλλαγή των διαιτητών VAR και AVAR ανάμεσα στους δύο αγώνες της Δευτέρας (24/11).

Έτσι, ο Άγγελος Ευαγγέλου και ο Παναγιώτης Κουκουλάς μεταφέρονται στην αναμέτρηση ΑΕΛ-ΟΦΗ, ενώ οι Μιχάλης Ματσούκας και Κωνσταντίνος Πουλικίδης θα βρεθούν τελικά στον έλεγχο του VAR στον αγώνα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος-Λεβαδειακός.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή – Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!
2 λεπτά πριν ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή – Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!
CHAMPIONS LEAGUE
Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ο μεγάλος αγώνας του «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League
19 λεπτά πριν Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ο μεγάλος αγώνας του «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League
SUPER LEAGUE
ΚΕΔ: Η ανακοίνωση του Βόλου έφερε αλλαγή διαιτητών στο VAR στο ματς με Λεβαδειακό
1 ώρα πριν ΚΕΔ: Η ανακοίνωση του Βόλου έφερε αλλαγή διαιτητών στο VAR στο ματς με Λεβαδειακό
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Άγριο ξέσπασμα Ταρέμι - «Καταστρέφουν το ποδόσφαιρο»
2 ώρες πριν Άγριο ξέσπασμα Ταρέμι - «Καταστρέφουν το ποδόσφαιρο»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved