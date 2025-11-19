Άγριο ξέσπασμα Ταρέμι - «Καταστρέφουν το ποδόσφαιρο»

Onsports Team

Ιδιαίτερα φορτισμένος εμφανίστηκε ο Μεντί Ταρέμι μετά την αναμέτρηση του Ιράν με το Ουζμπεκιστάν, με τον επιθετικό του Ολυμπιακού να εξαπολύει σφοδρή επίθεση για την κατάσταση των γηπέδων στην χώρα.

Ο έμπειρος φορ δεν δίστασε να μιλήσει ανοιχτά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ιρανικό ποδόσφαιρο, εστιάζοντας στην άθλια, όπως τη χαρακτήρισε, κατάσταση των γηπέδων, αλλά και στη διαρκώς μειωμένη προσέλευση των φιλάθλων.

Ο Ταρέμι έκανε λόγο για «ντροπιαστική» εικόνα στα γήπεδα των κορυφαίων συλλόγων, υποστηρίζοντας πως η κακή κατάσταση των εγκαταστάσεων έχει οδηγήσει σε αποχή του κόσμου ακόμη και από τα μεγαλύτερα ντέρμπι της χώρας. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, είναι αδιανόητο ντέρμπι όπως αυτό ανάμεσα σε Ζομπ Αχάν και Σεπαχάν να συγκεντρώνει μόλις 2.000 θεατές, ενώ δεν έκρυψε την αγανάκτησή του για το γεγονός ότι το θρυλικό στάδιο «Αζαντί» παραμένει ημιτελές για τέσσερα χρόνια.

Ο διεθνής επιθετικός υπογράμμισε ότι πολλές ομάδες αναγκάζονται να αγωνίζονται σε μικρότερα γήπεδα, όχι λόγω έλλειψης υποδομών, αλλά – όπως υποστήριξε – για να αποφευχθεί η συγκέντρωση μεγάλου αριθμού φιλάθλων. «Τι θέλετε; Να καταστρέψετε το ποδόσφαιρο;» αναρωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι τα γήπεδα των μεγάλων ομάδων όπως η Τράκτορ παραμένουν σταθερά σε κακή κατάσταση.

Ο Ταρέμι δεν σταμάτησε εκεί, εκφράζοντας τη βαθιά απογοήτευσή του για το επίπεδο των αγωνιστικών χώρων σε ολόκληρο το ιρανικό πρωτάθλημα. «Πόσα καλά γήπεδα έχουμε; Μηδέν. Πόσους παίκτες έχουμε που μπορούν να παίξουν σε αυτά τα γήπεδα; Μηδέν», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως αν δεν υπάρξει άμεση βελτίωση των εγκαταστάσεων, η ποιότητα του ποδοσφαίρου θα συνεχίσει να καταρρέει.

Το ξέσπασμα του Μεντί Ταρέμι έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα χρόνιο ζήτημα που ταλανίζει το ιρανικό ποδόσφαιρο, με τον σταρ του Ολυμπιακού να στέλνει σαφές μήνυμα προς τους ιθύνοντες: για να εξελιχθεί το άθλημα, πρέπει πρώτα να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Συγκεκριμένα, ο Ιρανός επιθετικός σχολίασε:

«Τα τελευταία 2-3 χρόνια, από ψηλά, από όπου μπορείτε να φανταστείτε, καταστρέφουν το ποδόσφαιρο. Πώς είναι δυνατόν μόνο 2000 άνθρωποι να πηγαίνουν στο ντέρμπι Ζομπ Αχάν-Σεπαχάν; Το στάδιο Αζαντί δεν θα έχει ολοκληρωθεί για 4 χρόνια; Η Εστεγκλάλ Περσέπολις πρέπει να πάει να παίξει στο Σαχρεστάνι Κοντς...

Γιατί; Για να μην μαζευτούν 50-60.000 άνθρωποι σε ένα μέρος. Αν αυτή είναι η ιδέα, τότε τι θέλετε... να καταστρέψετε το ποδόσφαιρο; Είναι δυνατόν το γήπεδο του Τράκτορ να είναι πάντα κατεστραμμένο; Οι 4, 5 μεγάλες ομάδες μας έχουν πάντα κατεστραμμένα γήπεδα, οπότε τι; Για να μην μαζεύεται ο κόσμος; Αν η χώρα έχει εντάσεις ή οτιδήποτε άλλο, το ποδόσφαιρό μας δεν θα έπρεπε να υποφέρει από αυτό. Αν θέλεις να πάρεις κάτι, πρέπει να δώσεις κάτι.

Είναι δυνατόν να παίζεις ποδόσφαιρο σε κακά γήπεδα; Πόσα καλά γήπεδα έχουμε σε ολόκληρο το πρωτάθλημά μας; Μηδέν. Πόσους παίκτες έχουμε που μπορούν να παίξουν σε αυτά τα γήπεδα; Μηδέν».