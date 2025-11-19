Ομάδες

Παναθηναϊκός: «Κόβει» το… γήπεδο σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στο γήπεδο
INTIME SPORTS
Onsports Team 19 Νοεμβρίου 2025, 16:40
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: «Κόβει» το… γήπεδο σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στο γήπεδο

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι έχει ήδη προβεί σε ενέργειες κατά όσων προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στην εξέδρα.

Το «τριφύλλι» έχει ζητήσει την ταυτοποίηση των συγκεκριμένων ατόμων, στους οποίους θα απαγορεύσει την είσοδο στο γήπεδο.

Όπως αναφέρουν οι «πράσινοι» αποτελεί υποχρέωση τους να προστατεύσουν την ομάδα και να στείλουν ένα σχετικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου αρχικά να ταυτοποιηθούν και εν συνεχεία να απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα όπου αγωνίζεται η ομάδα μας, όσων προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στην εξέδρα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την ομάδα και να στείλουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι καθήκον όλων όσοι αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και απαιτείται συμμόρφωση σε αυτό ώστε να μην κινδυνέψει με τιμωρία μελλοντικά ο σύλλογος».



