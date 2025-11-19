ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 29-27: Της έσπασε το αήττητο κι έβαλε φωτιά στην κορυφή – Πρώτη νίκη μετά από 7 χρόνια!
Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι «Δικεφάλων» στο χάντμπολ, καθώς επικράτησε 29-27 της ΑΕΚ, της οποία έσπασε το αήττητο!
«Ασπρόμαυρο» βάφτηκε το μεγάλο ματς της 9ης αγωνιστικής στη Handball Premier.
Μια ομάδα μετά τη μεγάλη νίκη επί του Ολυμπιακού, η ΑΕΚ είδε το αήττητο της να σπάει στο κλειστό της Μίκρας.
Μάλιστα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της «Ένωσης» για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, διάστημα κατά το οποίο οι «κιτρινόμαυροι» μετρούσαν 20 νίκες και μια ισοπαλία!
Η τελευταία επικράτηση του «Δικεφάλου του Βορρά» ήταν στις 16 Δεκεμβρίου 2018 στο κλειστό της Νεάπολης! Η επικράτηση του ΠΑΟΚ έβαλε «φωτιά» στην κορυφή, με την ΑΕΚ να έχει πλέον συγκάτοικο τον Ολυμπιακό, ενώ η ομάδα της Θεσσαλονίκης ακολουθεί στο -2.
Η βαθμολογία (σε 9 αγώνες)
- ΑΕΚ 16
- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 16
- ΠΑΟΚ 14
- Αθηναϊκός 11
- Ιωνικός Ν.Φ. 11
- Ζαφειράκης Νάουσας 9
- Διομήδης Άργους 8
- ΓΑΣ Κιλκίς 8
- Δράμα 1986 6
- ΑΣΕ Δούκα 5
- ΕΣΝ Βριλησσίων 3
- Φέρωνας Βέροιας 1