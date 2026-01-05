Γιαννακόπουλος: «Θα έφερνα τον Τζόρνταν αν χρειαζόταν, προσπαθώ για μια μεγάλη μεταγραφή»

Οnsports Team

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αποκάλυψε πως προσπαθεί να ολοκληρώσει μια μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι αποφασισμένος να κάνει ό,τι χρειάζεται προκειμένου ο Παναθηναϊκός AKTOR να ράψει και 8ο αστέρι στη φανέλα του στο φετινό Final 4 της Αθήνας.

Ήδη έχει βάλει πολύ βαθιά το χέρι στη τσέπη για να δημιουργήσει ένα πανάκριβο ρόστερ, με παίκτες μεγάλης ποιότητας. Ωστόσο, δεν μένει μόνο εκεί.

Aπαντώντας σε ερωτήματα φίλων του Τριφυλλιού, ο διοικητικός ηγέτης των «πράσινων» ανέφερε ότι παλεύει να ολοκληρώσει μια πολύ δυνατή μεταγραφή, ενώ τόνισε ότι θα έφερνε τον Τζόρνταν στα 29 του, προκειμένου να κερδίσει την Euroleague!

«Προσπαθώ να φέρω εις πέρας μια μεγάλη μεταγραφή. Μια βόμβα. Θα έφερνα τον Τζόρνταν στα 29 του, αν χρειαζόταν, για να κερδίσω την Ευρωλίγκα», ανέφερε μεταξύ άλλων σε live που έκανε στο Instagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.