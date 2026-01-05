Παναθηναϊκός: Τελειώνει του Τετέ, ανακοινώνει Τσάβες και φουλάρει για τους επόμενους

Onsports Team

Θέμα χρόνου το οριστικό deal για την πώληση του Βραζιλιάνου στην Γκρέμιο, τη στιγμή που αναμένονται οι ανακοινώσεις για τον Αργεντινό τερματοφύλακα – «Τρέχει» για μπακ, χαφ και εξτρέμ το «τριφύλλι».

Πολλές εξελίξεις μέσα σε λίγες μέρες μέσα στο 2026 για τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» αναμένεται να τελειώσουν άμεσα την συμφωνία με την Γκρέμιο για την πώληση του Τετέ. Ο Βραζιλιάνος θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του και στην ομάδα του Πόρτο Αλέγκρε, με το «τριφύλλι» να ικανοποιείται οικονομικά. Με ένα ποσό που αναμένεται να ξεπεράσει τα 6 εκατ. ευρώ.

Ο Παντελίδης που θα πάει από τώρα στο «τριφύλλι» θα αρχίσει προπονήσεις με τη νέα του ομάδα, όπου φυσικά θα βρει τον Τετέι που επίσης ενσωματώθηκε πριν λίγο καιρό και προπονείται υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Τσάβες έχει περάσει ιατρικές εξετάσεις και ίσως σήμερα να υπάρξει η ανακοίνωση του δανεισμού του με οψιόν αγοράς. Αυτόματα θα ενσωματωθεί κι αυτός με τη νέα του ομάδα.

Σε κάθε περίπτωση οι κινήσεις δεν είναι λίγες, όμως δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη κάποια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα στον Παναθηναϊκό. Από την ξένη αγορά με παίκτες που θα είναι ενδεκαδάτοι και ικανοί να δώσουν νέο… αέρα στο «τριφύλλι».

Ήδη έχει ξεχωρίσει ο αριστερός μπακ που θέλουν να «κλείσουν» οι «πράσινοι», καθώς σε αυτή τη θέση υπάρχει η άμεση ανάγκη λόγω της απουσίας του Κυριακόπουλου. Παράλληλα, γίνονται επαφές και για εξτρέμ, όπου πιθανότατα θα αποκτηθεί ένας παίκτης για τα «φτερά» και όχι δύο λόγω της πώλησης Τετέ. Εκεί υπάρχει ο Πελίστρι, ο Τζούρισιτς, ο Ζαρουρί, ενώ θα προστεθεί ο Παντελίδης και ο ξένος που θα αποκτηθεί με προοπτική να είναι βασικός.

Οι κινήσεις για τα χαφ θα είναι οι πιο δαπανηρές όπως όλα δείχνουν (σίγουρα κεντρικό χαφ, πιθανότατα και επιτελικός μέσος). Δεν αποκλείεται να τραβήξουν περισσότερο χρονικά, καθώς εκεί θέλουν οι «πράσινοι» να κάνουν τις καλύτερες προσθήκες τους. Πιθανότατα και τις ακριβότερες.

Τέλος, δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο προς το τέλος Ιανουαρίου να αποφασιστεί να προχωρήσει και σε προσθήκη ενός ακόμη φορ ο Παναθηναϊκός, λόγω του τραυματισμού του Ντέσερς.