Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Τσιτσιπά, Σάκκαρη και τα ματς του Κόπα Άφρικα
Οnsports Team 05 Ιανουαρίου 2026, 07:36
Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις LIVE αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Δευτέρα 5 Ιανουαρίου 2026. 

Τα ματς της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία στο United Cup του τένις ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Η Εθνική μας ομάδα θέλει τη νίκη για να εξασφαλίσει την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ ακόμα και με ήττα, θα έχει ελπίδες για να είναι μία από τις δύο καλύτερες δεύτερες που θα συνεχίσουν από τη φάση των ομίλων.

Παράλληλα, το Κόπα Άφρικα συνεχίζεται με δύο αναμετρήσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship



