Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης: Sold out ο μεγάλος αγώνας του «Γ. Καραϊσκάκης» για το Champions League

Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε ότι εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια για τη μεγάλη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», για τη League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται τη «βασίλισσα» την ερχόμενη Τετάρτη (26/11, 22:00), για την 5η αγωνιστική του ενιαίου ομίλου.

Στις 4 το απόγευμα κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια και μέσα σε λίγες ώρες έκαναν «φτερά»! Είναι χαρακτηριστικό ότι πάνω από 220.000 διαφορετικοί χρήστες μπήκαν στη διαδικασία αγοράς έως δύο εισιτηρίων.

Είναι ένας ιδιαίτερα μεγάλος αριθμός, ο οποίος δείχνει και τη «δίψα» που είχαν οι φίλοι του Ολυμπιακού για να δώσουν το «παρών» στη μεγάλη αναμέτρηση του «Γ. Καραϊσκάκης».